Passarela do Igapó ganha catracas e aguarda vistoria dos Bombeiros para inauguração de árvore

Ainda há o alerta para não tocar nas decorações, por conta do risco de choque. E ainda um aviso importante porque crianças só entram na passarela acompanhadas de um adulto responsável. O tempo de permanência será controlado e será de no máximo 20 minutos.

Além da catraca, uma placa com aviso da atenção com a capacidade máxima de 200 pessoas foi colocada perto da catraca. Entre as recomendações de segurança para entrar na plataforma flutuante está o alerta de ‘não correr’, ‘não debruçar nos guardas corpos’, ‘não fumar na plataforma’ e ‘não entrar com bebidas ou comidas’.

A Ativa Atacado, empresa contratada pela Prefeitura de Londrina para instalar parte da decoração natalina no município instalou as catracas para controle de acesso à estrutura montada sobre o Lago Igapó 2 (região central) na manhã dessa quarta-feira (16) . Os equipamentos foram uma nova exigência do Corpo de Bombeiros, durante reunião com representantes da empresa, realizada na última segunda-feira (14).





A passarela iluminada que avança pelas águas do Igapó e leva os visitantes até uma grande árvore de Natal é a principal atração do Natal de Londrina 2022, idealizado pela Codel (Instituto de Desenvolvimento de Londrina). A construção da estrutura foi concluída no final de outubro e deveria ter sido inaugurada no dia 10 de novembro, mas o Corpo de Bombeiros solicitou adequações para aumentar a segurança.

O projeto inicial havia sido aprovado pela Marinha, mas após ser executado, não passou pelo crivo dos bombeiros. Entre as alterações, os guarda-corpos ganharam reforço, foi feita a instalação de placas de sinalização, além de boias e extintores de incêndio. A expectativa era de que a passarela pudesse ser liberada para visitação no início desta semana, mas os bombeiros apresentaram uma nova exigência: a instalação das catracas.





Banheiros químicos também já foram colocados sobre a calçada da Rua Professor Joaquim de Mattos Barreto por onde será a entrada da passarela no ano de 2022 com saída na parte do 2023 do outro lado na Rua Bento Munhoz da Rocha Neto. Haverá 56 barracas com ambulantes e comerciantes vendendo doces, salgados, refrigerantes e balões e brinquedos.





