Passarela e árvore de Natal no Igapó, em Londrina, receberam mais de 117 mil visitantes

A Prefeitura de Londrina iniciou nesta segunda-feira (6) o processo de retirada das decorações natalinas da cidade, com expectativa que a ação seja concluída até o dia 6 de fevereiro. E entre as decorações instaladas em diversas ruas e espaços públicos de todas as regiões da cidade, a árvore do Lago Igapó foi, novamente, um dos principais elementos do Natal londrinense.





Segundo levantamento do Codel (Instituto de Desenvolvimento de Londrina), o espaço recebeu 117.817 visitantes neste Natal. Com isso, foram 8.556 pessoas a mais que no ano anterior, quando a árvore recebeu 109.261 pessoas.

Vale ressaltar que, desde novembro, devido ao alto volume de água no Lago Igapó em decorrência das chuvas, a passarela foi temporariamente fechada em sete ocasiões para garantir a segurança dos visitantes.





A estrutura foi montada sobre uma passarela cruzando o Lago Igapó, com entrada pela Rua Professor Joaquim de Matos Barreto até a margem na Rua Bento Munhoz da Rocha Neto. A passarela esteve aberta ao público desde a noite do dia 15 de novembro, funcionando das 19h às 23h, inclusive aos finais de semana e feriados.





“Os últimos dias de visitação foram um sucesso, mesmo sendo depois da virada de ano. O pessoal gostou muito de passear no Lago e apreciar as luzes de Natal”, comentou a diretora de Turismo da Codel, Herika Galli.