Passeio ciclístico vai visitar templos religiosos em Londrina

A CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização) vai promover, neste sábado (28), a partir das 15h, a primeira edição em 2022 do Passeio Ciclístico Cidade de Londrina.





A concentração para a largada terá início uma hora antes, às 14h, na praça do Centro Cívico, na Avenida Duque de Caxias, e não é necessário fazer inscrição para participar do evento.



Com percurso de 15 km, a pedalada passará por diversas vias nas regiões sul, leste e central da cidade. Entre as avenidas a serem percorridas estão a Portugal, Américas, Robert Koch, São João, Santos Dumont, Celso Garcia Cid e Bandeirantes.





O trajeto inclui ainda uma estrada de terra localizada nas proximidades do HU (Hospital Universitário).

Não estão previstas interdições de vias durante o passeio. Ao longo do itinerário, à medida que os ciclistas avançarem, cruzamentos serão momentaneamente fechados para evitar a passagem de veículos e, assim, garantir a segurança dos participantes.





O grupo estará acompanhado, na dianteira e retaguarda, por servidores da CMTU posicionados com viaturas.

A novidade para o primeiro pedal do ano é o circuito que contempla a Catedral Metropolitana de Londrina. Segundo o idealizador do evento, o ciclista e gerente de comunicação da CMTU, Carlos Eduardo Ribeiro, a ideia é fazer com que as pessoas conheçam melhor os pontos turísticos da cidade.





Ele pontuou que, independentemente de religião, o templo – alicerçado em pedra e cimento e estruturado no aço, no ferro e no alumínio – possui estrutura moderna, vitrais e esculturas de valor histórico e cultural inestimável para a cidade.

“Para além da questão da fé, trata-se de uma construção imponente e bonita, que precisa ser explorada e valorizada pelo londrinense”, destacou.





Ribeiro contou que, além da Catedral, outros dois importantes locais de culto serão visitados durante o passeio. São eles o Templo Budista Hompoji, situado na Rua Albânica, no Jardim Igapó, e a Mesquita Rei Faiçal, localizada na Vila Siam.

“É a oportunidade certa para praticar atividade física e, de quebra, fazer um tour por essas edificações tão icônicas”, afirmou.





RECOMENDAÇÕES

Para evitar ferimentos em eventuais quedas, a CMTU orienta que os participantes utilizem luvas e capacete. Óculos e protetor solar também são indicados.





Haverá fornecimento de água, mas é recomendado que os ciclistas também levem suas próprias garrafas para hidratação. Caso chova no momento da largada, o evento será adiado.

O Passeio Ciclístico Cidade de Londrina nasceu, em 2022, com o propósito de reunir os amantes da bicicleta em ações de lazer, atividade física, solidariedade e companheirismo. Tudo isso com o desafio de lançar novos olhares e produzir diferentes leituras sobre o espaço urbano do município.





Em cada uma das quatro edições realizadas no ano passado, cerca de 150 pessoas compareceram para se exercitar e fazer amigos.





Além de demonstrar a viabilidade da bike como meio de transporte legítimo e seguro, o evento busca ainda um despertar de consciência entre os motoristas.





“É preciso que eles entendam que o espaço do ciclista tem de ser respeitado. Nós somos presença constante nas cidades e precisamos de atenção. Reivindicamos a necessidade de harmonia entre todos os elementos que compõem o trânsito, sobretudo condutores e motociclistas”, ressaltou Ribeiro.