Passeios de pedalinho no Igapó 2 podem ser feitos até as 23h em Londrina

Os pedalinhos instalados no Lago Igapó 2, próximo à avenida Higienópolis, em Londrina, podem ser excelentes opções de lazer em dezembro e janeiro, período em que se comemora o Natal, a virada do ano, e das férias escolares. Devido ao aumento da procura pelos pedalinhos, o horário de atendimento do serviço foi ampliado e, até o dia 5 de janeiro de 2025, as pessoas poderão fazer o passeio até 23h. De segunda a sexta-feira, os atendimentos iniciam às 10h, e aos sábados, domingos e feriados às 9h.





A outra novidade deste ano é que os pedalinhos estão iluminados com luzes em LED, proporcionando ainda mais encanto ao passeio. O local também conta com caiaques e pranchas de stand up paddle (remo em pé) e a capacidade de atendimento é de mais 500 pessoas por dia.

Segundo Odair Beninca, proprietário da empresa Encantos Náuticos Turismo, responsável pelo empreendimento, há 19 pedalinhos no total, sendo dez caravelas e nove cisnes, além de três pranchas de stand up, três caiaques individuais e três duplos.





Os ingressos devem ser adquiridos na bilheteria do local e o uso de qualquer equipamento custa R$ 12. O pagamento pode ser feito em cartão, dinheiro ou Pix, e as crianças com idade abaixo de 5 anos têm acesso gratuito.





Cada passeio tem duração de 15 minutos e, em respeito às normas de segurança, é obrigatório o uso de coletes salva-vidas, fornecidos pela empresa. O local também conta com boias de sinalização que delimitam o percurso das embarcações.





Conforme a diretora de Turismo do Instituto de Desenvolvimento de Londrina (Codel), Tatiane Salvático, o Lago Igapó, principal ponto turístico da cidade, fica ainda mais especial com a decoração de Natal e, agora, com o horário estendido dos pedalinhos. “É uma excelente oportunidade para as famílias aproveitarem o lago de uma forma diferente; uma experiência noturna com o lago todo iluminado. Tenho certeza que será uma experiência inesquecível para as crianças, mas também para toda a família”, afirmou. (Com informações do N.Com)