Patinetes elétricos começam a funcionar, mas CMTU pede retirada

A empresa JET começou no dia 21 de novembro a implantação de 350 patinetes elétricos em Londrina, com terminais de equipamentos no Centro e na região do Lago Igapó 2. Porém, um dia após o início dos testes, a CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização) entrou em ação e pediu a retirada imediata dos aparelhos.





Darkhan Torekhanov, gerente de Relações Institucionais da JET, se reuniu no início do mês com o Ippul (Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Londrina) e indicou o início da instalação dos equipamentos.

"Estamos trabalhando com várias prefeituras do Brasil as propostas de micromobilidade. É um transporte alternativo. Existem dois ramos: do lazer e do transporte. É para as pessoas terem uma nova opção, ficar à disposição para o usuário, incentivar as pessoas a utilizar um meio de transporte diferente”, explicou o representante da empresa do Cazaquistão.





“Nossa maior intenção é ajudar a deixar a cidade mais organizada, não atrapalhando a livre circulação de pedestres”, seguiu Torekhanov.





Os primeiros equipamentos foram instalados na última quinta-feira (21) nos arredores do Lago Igapó 2 e o aplicativo JET começou a funcionar no mesmo dia para os usuários de IOS ou Android. Várias pessoas foram vistas utilizando os patinetes elétricos no breve período de funcionamento disponível antes da retirada solicitada pela CMTU.