Pedalada noturna irá percorrer pontos iluminados do Natal em Londrina

Um passeio ciclístico pelos principais pontos da cidade decorados para as festividades natalinas está com data marcada para quinta-feira (14), com a organização da CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização).





O objetivo é reunir os apaixonados por bicicletas para movimentar o corpo, arejar a mente, praticar o bem, conferir de perto as decorações de Natal de Londrina e ainda arrecadar panetones a serem entregues a entidade filantrópica.

O passeio ciclístico “Cidade em Movimento”, que existe desde maio de 2022, terá sua última edição do ano com início às 22h, no gramado do Centro Cívico, localizado na avenida Duque de Caxias, 635. A concentração para partida vai começar às 19h30 e, durante a chegada dos ciclistas, serão arrecadados panetones que vão ajudar a compor a ceia de final de ano dos idosos atendidos pelo Lar dos Vovôs e Vovozinhas.





O evento é voltado para adultos e crianças e possui um nível de dificuldade leve. Para participar, os interessados devem chegar no local no horário programado, sem necessidade de inscrição prévia. “Nosso único pedido é que cada um doe um quitute natalino, para que possamos tornar mais feliz o período de festas dessa entidade filantrópica tão importante para o município”, observou Carlos Eduardo Ribeiro, gerente de comunicação da CMTU.

O roteiro do passeio inclui lugares como a Catedral Metropolitana de Londrina; Praça da Bandeira; Calçadão; rua Sergipe; o Santuário Nossa Senhora Aparecida, na Vila Nova; a rotatória do Ginásio Moringão e o principal ponto para o Londrinatal 2023: Igapó II. Assim, os participantes irão percorrer cerca de 17km.





Agentes de trânsito estão posicionados na dianteira e na retaguarda dos participantes durante todo o percurso a fim de proteger o grupo e separá-lo do fluxo normal das vias percorridas, já que não estão previstas interdições totais de ruas e avenidas. A cidade vai contar com bloqueios temporários de cruzamentos à medida que os ciclistas avançarem.

Ribeiro enfatizou que, para evitar problemas no decorrer da atividade, os integrantes do passeio devem conferir antecipadamente as condições de segurança das bicicletas. “Vale a pena verificar pneus e freios. Utilizar óculos de proteção, capacete, luvas e sinalizadores na noite do evento também é importante”, destacou.





O aposentado Billy de Paula, de 74 anos, vive na cidade desde 1963 e há 12 é praticante de ciclismo. Presente na última edição do “Cidade em Movimento”, realizada em 26 de novembro, o ex-preparador físico garantiu que o evento tem contribuído para a manutenção da sua saúde e jovialidade. “Pedalar libera endorfina, que é o hormônio da alegria e felicidade. É o que me dá satisfação e prazer. Quando você treina o corpo, fica preparado para qualquer desafio”, afirmou.

Pedalada





O passeio ciclístico promovido pela CMTU teve sua primeira edição em maio de 2022. De lá para cá, tem sido realizado periodicamente, reunindo em cada oportunidade aproximadamente 150 participantes. A iniciativa busca promover o bem-estar por meio da prática de atividade física e da articulação das turmas de ciclismo existentes no município.