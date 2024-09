Pedestre de 27 anos morre após ser atropelado por caminhão em rodovia em Londrina

Um homem de 27 anos morreu após ser atropelado por um caminhão com um semirreboque na PR-323, em Londrina, no Norte do Paraná, na manhã desta quarta-feira (11).





De acordo com a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), o pedestre foi atingido por um Scania R450 no KM 59. O veículo era conduzido por um homem de 43 anos e trafegava no sentido de Sertanópolis ao trevo da Warta.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade





Estiveram no local, além da PRE, equipes da Polícia Civil, da Polícia Científica e do IML (Instituto Médico Legal), que fez o recolhimento do corpo.





O atropelamento foi registrado em um trecho de pista simples.