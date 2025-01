Pedestre morre após ser atropelado por caminhão e motocicleta em rodovia em Londrina

Um pedestre morreu na noite desta quarta-feira (8) após ser atropelado por um caminhão e, em seguida, por uma motocicleta na PR-445, em Londrina, no Norte do Paraná.





Segundo a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), o acidente ocorreu no KM 70, no trecho entre Cambé e Londrina.

Um caminhão Volvo FH 540, conduzido por um homem de 42 anos, atropelou o pedestre que atravessava a pista. Logo após, um jovem de 26 anos, que pilotava uma Honda CG 160 Fan e trafegava atrás do caminhão, também atingiu a vítima, que caiu na pista.





O pedestre, ainda não identificado, chegou a ser socorrido pelo Siate (Sistema Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência), mas não resistiu aos ferimentos e morreu no local.





Equipes da Polícia Civil, da Criminalística e do IML (Instituto Médico Legal) estiveram no local para fazer os procedimentos necessários e recolher o corpo. Os condutores e os veículos envolvidos no acidente foram liberados após as averiguações.