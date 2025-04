Ponto de Entrega Voluntário do Vista Bela em Londrina está fechado após incêndio

O PEV (Ponto de Entrega Voluntário) do Conjunto Vista Bela, na zona norte de Londrina, está fechado nesta segunda-feira (24) após um foco de incêndio atingir a estrutura na sexta-feira (21). A CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização) disse que o incêndio foi controlado no mesmo dia e que não houve danos materiais e nem vítimas.





Apesar disso, a suspensão das atividades foi um pedido do Corpo de Bombeiros, por precaução. O recolhimento de materiais foi interrompido para evitar que novos focos de incêndio apareçam. Enquanto isso, a CMTU também trabalha na compactação do local com terra para conter novos focos.

O PEV do Vista Bela reabre já nesta terça-feira (25) e terá funcionamento normal para receber materiais de construção e insumos verdes. O PEV do Jardim Nova Conquista, na zona leste, é uma opção para o descarte gratuito de material, com exceção de insumos verdes.