Polícia Federal prende em flagrante homem de 58 anos por pornografia infantil em Rolândia

A Polícia Federal de Londrina deflagrou na manhã desta quinta-feira (10 uma operação para combater os crimes de produção, armazenamento e distribuição de material com pornografia infantil em Rolândia. O alvo da operação foi um homem de 58 anos, casado e aposentado, e que já tinha passagens pela polícia pelo mesmo tipo de crime.





Durante a busca, os policiais apreenderam materiais contendo pornografia infantil, como HDs e dois celulares. O homem foi preso em flagrante e conduzido para a Delegacia da Polícia Federal de Londrina para ser interrogado.





Os atos de adquirir, possuir ou armazenar fotografias, vídeos ou qualquer tipo de registro de pornografia infantil são punidos com pena de reclusão de um a quatro anos, além de multa. Já o crime de oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, distribuir, publicar ou divulgar por qualquer meio esses arquivos é punido com reclusão de três a seis anos e multa.

