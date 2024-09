Picape bate em barranco e deixa criança de sete anos ferida no Distrito de São Luís

Uma criança de sete anos ficou ferida após a picape em que estava colidir contra um barranco na PR-538, no Distrito de São Luís, em Londrina, no Norte do Paraná, na noite deste sábado (31).





De acordo com a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), um homem de 40 anos dirigia um Ford F-350 no sentido do Distrito de São Luís ao Distrito de Guaravera quando, no KM 37, perdeu o controle do veículo, saiu da pista e bateu contra um barranco.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade





Além do motorista, ocupavam a picape três passageiros, de um, sete e 40 anos. Entre todos, apenas a criança de sete anos teve ferimentos.





Nem o condutor do veículo nem os passageiros estavam no local do acidente quando os policiais rodoviários estaduais chegaram, visto que foram encaminhados por terceiros até uma instituição de saúde para acompanhar a criança que se feriu.