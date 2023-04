Piscina de 160 m² e 120 mil bolinhas é atração para crianças em shopping de Londrina

Cento e vinte mil bolinhas em 160 metros quadrados. A criançada vai se esbaldar em diversão na nova atração do Londrina Norte Shopping: uma grande piscina de bolinhas instalada na praça de eventos do empreendimento, em cartaz até 6 de junho.





Enquanto os pais ou responsáveis passeiam e fazem compras nas lojas, os filhos, sobrinhos, netos e afilhados podem ficar brincando, explorando o ambiente e se divertindo na piscina de bolinha.

Publicidade

Publicidade





“Um dos grandes diferenciais do Londrina Norte Shopping é que temos, em toda época do ano, diversos tipos de atrações para as crianças. Então, os adultos já sabem que, se vierem aqui, terão opções para a diversão dos pequenos”, afirma Luana Colpo, gerente de marketing do empreendimento.





Batizada de “Mar de bolinhas”, a atração tem ainda um barco pirata e um super escorregador para a criançada brincar dentro da piscina de bolinhas.

Publicidade





Os ingressos variam conforme o dia da semana. De acordo com a organização, de segunda a quinta-feira a entrada custa R$ 25 por 20 minutos.





De sexta-feira a domingo, o preço é de R$ 35 por 30 minutos e, a cada cinco minutos excedentes, é cobrado o valor de R$ 5. Uma hora a mais custa R$ 60.





“Não tem idade para a brincadeira, qualquer criança pode participar”, ressalta Luana. Crianças com deficiência pagam 50% do valor do tempo.