TRANSPORTE COLETIVO

Plataforma do Terminal Central será interditada a partir desta terça-feira

Redação Bonde com assessoria de imprensa
22 set 2025 às 11:10

CMTU/Divulgação
A Plataforma “G” do Terminal Urbano do Transporte Coletivo de Londrina no Piso Superior, será interditada temporariamente a partir desta terça-feira (23) para a realização de reparos nas juntas de dilatação da pista. Essa área do terminal atende as linhas 213, 208, 209 e 229 da Londrisul, além da linha especial do Centro Ocupacional Londrina (COL).


Com isso, a Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização (CMTU), que faz a gestão do transporte público municipal, vai remanejar as mencionadas linhas para as plataformas D, E e F, e o ponto do COL irá para a Plataforma “J”, junto com a Linha 306. A Linha 213, por exemplo, ficará atrás da Linha 202, na Plataforma “D”; a Linha 209 estará atrás da Linha 601, na Plataforma “E”, e as linhas 208 e 229 ficarão ao lado da sorveteria, na Plataforma “F”. Todas estas plataformas também ficam no Piso Superior do Terminal.

Amanhã, funcionários da CMTU e do Terminal estarão no local para fazer as orientações e indicações aos passageiros.


Sem prazo ainda

O serviço a ser executado nas juntas da Plataforma “G” ainda não tem prazo para finalização. Isso porque, segundo a CMTU, será feita uma análise, “in loco”, da extensão dos problemas existentes.

As obras, conduzidas pela Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação e pela empresa Quimicon, fazem parte da recuperação estrutural do Terminal, iniciadas no final do mês passado e que preveem o reforço da estrutura em concreto armado, com reparos e recuperação de diversos pontos onde há infiltrações e corrosões. O Terminal Urbano do Transporte Coletivo de Londrina é aberto todos os dias 24 horas por dia.


Mais informações podem ser obtidas no SAC do MOV, 0800-400-7020 .

