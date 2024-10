Plataforma voltada à construção civil é lançada por arquitetas de Londrina

Você já fez uma obra em casa e precisou comprar uma quantidade a mais de materiais para garantir que não faltasse na hora da "mão na massa"? Depois de finalizada, se deu conta de que a quantidade de pisos e de tinta foi superior ao necessário. E agora, o que fazer com tudo isso?





É nesse cenário que muitas pessoas acabam fazendo o descarte irregular de materiais da construção civil. De acordo com estudo feito pela Abrema (Associação Brasileira de Resíduos e Meio Ambiente), o país gerou 45 mil toneladas de resíduos de construção civil e demolição no ano de 2022. Em Londrina, de acordo com dados do PMGIRS (Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos), relativos ao ano de 2018, existiam pelo menos 367 pontos irregulares de descarte de resíduos da construção civil.





Um grupo de arquitetas de Londrina lançou há poucas semanas uma plataforma online voltada a atender quem quer vender ou comprar materiais de construção novos ou seminovos. A S’Obra - da minha obra para sua obra, explica Silvana Bonafine, é um marketplace para quem deseja dar uma destinação correta para materiais que sobraram de uma obra, ao mesmo tempo em que pode fazer um dinheiro com a venda. Além de Bonafine, encabeçam o grupo as arquitetas Claudia Meyer, Lilian Simões, Guta Amorim, Mônica Nakabayashi e Elisangela Teodoro.





A arquiteta detalha que a ideia nasceu dentro do IARQ (Núcleo de Negócios em Arquitetura de Londrina), vinculado à Acil (Associação Comercial e Industrial de Londrina), após uma experiência do grupo na maior feira de design do mundo, em Milão, na Itália. O meio ambiente e a sustentabilidade, aponta, são as principais dores enfrentadas pelos profissionais da construção civil, já que o setor é um dos mais poluentes pelo fato de que apenas uma pequena parte dos resíduos é reciclada, ficando na casa dos 20% de acordo com dados da Abrecon (Associação Brasileira para Reciclagem de Resíduos da Construção Civil e Demolição).





No dia a dia de uma obra, é comum fazer a substituição de uma bancada de cozinha por outra, e é aí que entra o S’Obra. O objetivo da plataforma é atender as necessidades de pessoas que precisam dar um destino para materiais de construção que estão parados em casa, assim como ajuda na sustentabilidade e na preservação do meio ambiente.





“É menos caçamba, menos entulho sendo gerado e a gente faz a economia circular”, explica. Além disso, o material encostado em um canto qualquer pode ser um ambiente de proliferação de zoonoses, como a dengue.





A opção pela plataforma pode render uma economia de até 60% em uma obra. “A gente conecta as pessoas: quem quer vender e quem quer comprar”, afirma. Além disso, a plataforma também auxilia lojistas que têm um estoque grande e precisam fazer a mercadoria circular para adquirir e armazenar produtos novos.