Polícia divulga foto de homem foragido por tentativa de homicídio em Londrina

A PCPR (Polícia Civil do Paraná) divulgou nesta quinta-feira (23) a foto de um homem, de 28 anos, foragido pelo crime de tentativa de homicídio ocorrido em Londrina.





De acordo com o delegado da PCPR Bruno Gabriel Leme, o crime aconteceu no dia 17 de outubro deste ano, na zona leste da cidade, quando dois indivíduos em uma motocicleta efetuaram vários disparos contra uma vítima em via pública.

A vítima foi socorrida a tempo e relatou ter recebido ameaças no dia anterior ao crime. A motivação do crime teria sido uma discussão sobre a paternidade de uma criança.





“O suspeito é o atual companheiro da genitora da criança. A vítima é o pai da menina e foi questionado pelo suspeito sobre a forma como a vítima tratava os próprios filhos, o que teria dado origem ao desentendimento”, explicou o delegado da PCPR, Miguel Chilbani.

