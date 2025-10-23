Pesquisar

Polícia divulga foto de homem foragido por tentativa de homicídio em Londrina

Redação Bonde com Polícia Civil
23 out 2025 às 18:46

Foto: Divulgação / PCPR
A PCPR (Polícia Civil do Paraná) divulgou nesta quinta-feira (23) a foto de um homem, de 28 anos, foragido pelo crime de tentativa de homicídio ocorrido em Londrina.


De acordo com o delegado da PCPR Bruno Gabriel Leme, o crime aconteceu no dia 17 de outubro deste ano, na zona leste da cidade, quando dois indivíduos em uma motocicleta efetuaram vários disparos contra uma vítima em via pública.

A vítima foi socorrida a tempo e relatou ter recebido ameaças no dia anterior ao crime. A motivação do crime teria sido uma discussão sobre a paternidade de uma criança.  


“O suspeito é o atual companheiro da genitora da criança. A vítima é o pai da menina e foi questionado pelo suspeito sobre a forma como a vítima tratava os próprios filhos, o que teria dado origem ao desentendimento”, explicou o delegado da PCPR, Miguel Chilbani.

Foto: Divulgação / PCPR


As autoridades seguem em busca para capturar o foragido e identificar o outro suspeito que participou da tentativa de homicídio.


DENÚNCIAS


A população pode contribuir com informações que levem à captura do foragido. Denúncias podem ser repassadas de forma anônima pelos telefones 197 da PCPR, 181 do Disque-Denúncia ou (43) 3329-1835 diretamente à equipe de investigação.

lista de procurados Tentativa de homicídio Londrina Polícia Civil do Paraná crime prisão preventiva
