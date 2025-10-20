Polícia Militar apreende três máquinas caça-níqueis na Zona Sul de Londrina

Uma equipe do 5° BPM (Batalhão de Polícia Militar) de Londrina apreendeu três máquinas caça-níqueis no Conjunto Habitacional São Lourenço, na Zona Sul, na última sexta-feira (17). Os policiais foram até o endereço indicado, na Rua Antônio Augusto de Faria, após uma denúncia anônima.





No local, a equipe encontrou três máquinas caça-níqueis em pleno funcionamento. Um homem de 55 anos assinou o TCIP (Termo Circunstanciado de Infração Penal).



