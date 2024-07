Polícia Militar faz grande operação para prevenir crimes de trânsito em Londrina

A Companhia da Polícia de Trânsito de Londrina encabeçou uma grande operação neste fim de semana para prevenir e reprimir crimes e infrações de trânsito na cidade.





Com mais de sete horas de duração, a operação tomou conta de avenidas importantes nas regiões oeste e central, resultando em apreensões de veículos e a prisão de um motorista por embriaguez ao volante.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Comandante de Polícia de Trânsito do 5° BPM (Batalhão de Polícia Militar) de Londrina, o tenente Cleverson Bernardi explica que a corporação vinha recebendo diversos vídeos de parte da população com reclamações de perturbação de sossego em algumas das principais vias da cidade, como as avenidas Higienópolis e Maratona e as ruas Quintino Bocaiúva e Paranaguá.





Com foco nesses pontos específicos foi organizada uma operação especial na última sexta-feira (5), voltada principalmente a crimes e infrações de trânsito, como embriaguez ao volante.

Publicidade





Durante a ação, 99 veículos foram vistoriados, dentre motocicletas e carros, sendo que 12 foram apreendidos e encaminhados ao pátio da corporação.





Ao todo, a operação contou com a participação de 60 policiais e 25 viaturas. O comboio percorreu toda a cidade antes de chegar ao primeiro ponto de fiscalização, na Avenida Maratona, no Jardim Olímpico, na zona oeste de Londrina.

Publicidade





A passeata, segundo ele, ajuda na prevenção de possíveis delitos, já que a população fica mais atenta ao perceber a presença e a movimentação policial.





Na Avenida Maratona e em ruas próximas, Bernardi detalha que foi estabelecido um ponto fixo na via principal, com apoio de outras forças de segurança, para fiscalizar todos os veículos que estavam circulando pela área.





Demais viaturas, de acordo com ele, fizeram o trabalho de fiscalização na região toda para encaminhar os motoristas para a blitz.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: