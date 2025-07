Polícia Militar faz homenagem a soldado de Londrina morto em acidente de trânsito

O soldado Matheus Plácido Macedo de Souza, morto em um acidente de trânsito nesta terça-feira (8), foi sepultado na manhã desta quarta-feira (9) no Cemitério Jardim da Saudade, na Zona Norte de Londrina. Colegas de trabalho da 7ª CIPM (Companhia Independente da Polícia Militar), a qual o soldado pertencia, prestaram homenagens a ele.





No vídeo, é possível ver familiares e amigos prestando as últimas homenagens ao soldado, que faleceu aos 30 anos de idade. Os agentes também publicaram um texto relembrando a trajetória do policial, que passou por municípios como Apucarana (Centro-Norte) e Arapongas (Região Metropolitana de Londrina).

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





"Matheus ou Macedo, como era mais conhecido, inclusive sendo esse seu nome de guerra, iniciou sua carreira na Polícia Militar no ano de 2022, realizando seu curso de formação de praças do 10° Batalhão de Polícia Militar em Apucarana. Por lá, fez uma rede enorme de amigos, que se lembram dele como sendo um rapaz muito carismático, alegre, que não tinha inimizade com ninguém. Ficou conhecido também, como '60', seu número durante o curso de formação", escreveram os colegas.





Macedo também foi citado como exemplo de amigo e de dedicação ao trabalho. "Foi um exemplo de Policial Militar, dedicado ao trabalho, às atividades operacionais, preservando o espírito militar e toda a disciplina necessária para ele. Será sempre lembrado por seu empenho e dedicação."

Publicidade





Confira o vídeo da homenagem abaixo: