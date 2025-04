Ponte dos 'guarda-chuvas' é interditada no Lago Igapó II, em Londrina

A ponte dos 'guarda-chuvas', localizada sobre o Lago Igapó II, foi interditada na última sexta-feira (28) pela Defesa Civil de Londrina. Segundo o órgão, a decisão foi tomada para preservar a segurança dos pedestres que utilizam a estrutura, já bastante deteriorada pela ação do tempo.





O secretário municipal de Obras e Pavimentação, Otávio Gomes, informou que a pasta já tem finalizados os projetos das três passarelas que vão substituir as atuais, feitas em madeira. Segundo ele, as estruturas, feitas em concreto e aço, atenderão todas as normas de acessibilidade.

“Estamos já em fase de sondagem do fundo do lago para que possamos, então, fazer o termo de referência e iniciar a licitação dessas novas passarelas. Ao todo são três com tamanhos variados para substituir as atuais em madeira que estão quase todas deterioradas”, explicou Gomes.





