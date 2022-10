População dá sugestões sobre melhorias no aterro do Igapó, em Londrina

As obras de revitalização do Aterro do Lago Igapó , na região central de Londrina, estão em plena fase de execução, no entanto frequentadores do espaço deram sugestões para melhorar ainda mais o projeto.

A reportagem esteve na área de lazer no domingo(9) à tarde. O empresário Cledimar Luciano Bertão, 52, trafegava de bicicleta e sugeriu que a ciclovia, localizada nas ruas Joaquim de Matos Barreto e Bento Munhoz da Rocha Neto, acompanhe a pista de caminhada que foi movida para a parte interna do aterro, em vez de dividir a pista com os automóveis. "Eu prefiro entrar na parte interna do aterro. Acredito que mesmo com a divisão da pista com tachões já havia o risco de um motorista perder o controle e acabar atingindo um ciclista. Para mim, com as floreiras no lugar dos tachões como divisórias não são interessantes", declarou.

- Vítor Ogawa/Grupo Folha de Londrina





Para o ajudante geral aposentado, Reginaldo Pereira dos Santos, 44, o que mais o preocupa em relação a essas obras de revitalização do aterro está relacionada às enchentes nos dias de chuva. "A prefeitura precisa aprofundar ainda mais o leito do córrego que passa aqui e fazer o mesmo no córrego que passa do outro lado do aterro. As águas das chuvas que vêm do bairro de cima acabam desembocando tudo para cá. Eu mesmo já vi a água chegar até o balcão do bar que tem em frente daqui", se referindo a um estabelecimento na rua Joaquim de Matos Barreto. Ele ressaltou que em dias de chuva forte os carros não conseguem nem passar na rua. "Eu moro aqui perto e isso é o que me afeta mais", declarou.

O pedreiro Sidney Freitas, 61, relata que, no geral, as reformas têm ficado boas. “Faz tempo que não venho aqui e vejo que está ficando mais organizado. Antigamente o aterro era abandonado, mas para a reforma ficar boa a prefeitura precisaria colocar uma carreira de bancos de concreto debaixo das árvores, beirando o córrego, e se colocar mais iluminação também ficaria melhor”, declarou.

Sanitários e torneiras

