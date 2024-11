Posto para emissão de passaporte começa a atender na segunda no Londrina Norte Shopping

Takahashi salientou que a posição estratégica do Londrina Norte Shopping também foi fundamental para a escolha. "Fica relativamente próximo à delegacia. Às vezes, temos interessados que vêm, dão entrada no passaporte, mas têm um mandado de prisão aberto. Nesses casos, o deslocamento do pessoal da delegacia tem que ser ligeiro."

O novo posto da PF (Polícia Federal) para emissão de passaportes em Londrina começará a funcionar já na segunda-feira (11). O serviço, que antes era prestado na sede da PF na rua Tietê, na Vila Nova (Centro), agora estará disponível no Londrina Norte Shopping, na região norte do município.

Glaydson Trovão, superintendente do Londrina Norte Shopping, também comemorou a novidade. Segundo ele, a implementação do novo posto - mesmo que não haja a cobrança de aluguel - é estratégica para atrair pessoas durante os horários em que há pouca movimentação no centro de compras.

"Esse processo é muito importante e faz parte da estratégia do shopping de trazer serviços. O shopping já é muito bem frequentado nos fins de semana e de noite. A estratégia é trazer essse fluxo de serviços para o dia a dia. Além de espalhar o nome do shopping para todo o município, [o posto da PF] vai proporcionar que mais pessoas conheçam o nosso serviço."





Trovão ressaltou que ações em parceria com órgãos públicos são instigadas pela administração do shopping porque fazem parte da nova política estratégica da empresa.

"É a primeira parceria do shopping com a Polícia Federal. No passado, já houve uma parceria com a prefeitura na questão do IPTU. Temos contatos com diversos órgãos e queremos manter. A ideia é cada vez mais trazer esse tipo de serviço para dentro do shopping para entregar cada vez mais praticidade", explicou.