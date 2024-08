PR-445 terá alterações no tráfego no acesso para Tamarana a partir desta sexta

O DER/PR (Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná) informa que, a partir da manhã desta sexta-feira (30), às 9h, o tráfego de veículos na PR-445 será alterado no acesso para Tamarana.





Os veículos no trecho passarão a circular pelas novas vias marginais do Viaduto de Tamarana, atualmente em construção. O local, antes uma rótula vazada, já estava com o tráfego circulando pelas pistas laterais para demolição da pista central.

O Viaduto de Tamarana é parte da obra de duplicação da PR-445 entre Mauá da Serra e Lerroville, distrito de Londrina. O investimento é de R$ 148 milhões e prevê ainda a duplicação de duas pontes no trecho e restauração da pista existente.





MAPAS





O DER/PR também esclarece que, ao contrário do que está sendo indicado em um aplicativo de mapas para smartphone, não há qualquer interdição no trecho em obras da PR-445.





O tráfego permanece fluindo pelo trecho inteiro, com alguns desvios na pista devido aos serviços em andamento, mas não há necessidade de buscar rotas alternativas.