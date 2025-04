Praça da juventude da Zona Norte sofre com abandono e vandalismo em Londrina

A praça da Juventude, localizada na avenida Henrique Mansano, zona norte de Londrina, sofre com abandono do poder público e vandalismo há anos. Próximo do Autódromo de Londrina e do Estádio do Café, o complexo esportivo de 15 mil metros quadrados foi inaugurado em 2014, comportando uma pista de skate, campo de futebol, quadra desportiva e de areia e instalações com banheiros.





Desde então são constantes as reclamações de falta de manutenção, depredações e furtos de fiação elétrica, entre outros materiais. O espaço não recebeu reforma desde a sua inauguração.

A FOLHA esteve no local na quarta-feira (19) e constatou o descaso com o complexo esportivo, com pichação em todas as paredes, mau odor nos prédios que funcionariam como vestiários, vaso sanitário sujo e quebrado, portão de entrada da quadra esportiva arrancado, com areia dentro e lixo ao redor, e portão da quadra de areia enferrujado.





O local, mantido pela FEL (Fundação de Esportes de Londrina), também apresenta indícios de ser utilizado como refúgio por pessoas em situação de rua, considerando a presença de colchões desgastados, papelões, recipientes descartáveis de marmita, além de garrafas d’ água, cerveja e refrigerante.

Ao lado do campo de futebol, foi encontrado mais lixo, que aparenta estar acumulado há muito tempo. A sola de um sapato, uma meia e um chinelo “arrebentado”, unidos a copos plásticos e sacolas de mercado, formam um montante em local de difícil acesso para limpeza.





QUEIXAS NA REGIÃO

Nelson Bueno vende caldo de cana em uma kombi ao lado da entrada da praça todos os dias, e contou que presencia a situação de abandono há anos. “Dorme qualquer um ali, escuto gente roubando. Os banheiros todos sujos, falta pintura, falta eletricidade. As pessoas vêm brincar aqui, mas não sei como que aceita brincar do jeito que está”, relatou.