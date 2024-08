Prazo para propostas em licitação de compra de bancos para pontos de ônibus é prorrogado

A CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização) prorrogou até quinta-feira (22) o prazo para as empresas interessadas apresentar propostas na licitação que prevê a compra de até 200 bancos de pontos de ônibus. O período anterior era 12 de agosto, no entanto, de acordo com a companhia, “a divulgação do anexo ao termo de referência onde consta o projeto arquitetônico ficou disponível para visualização apenas para os licitantes que fizeram a consulta do edital pelo Sistema Eletrônico de Informações do município”.





O projeto, consultado pela FOLHA, indica que a estrutura será de concreto armado, com 1,5 metro de largura e 50 centímetros de altura. O preço máximo para a aquisição é de R$ 204 mil. Foi estipulado que 25% do certame – ou 50 unidades - é para a participação exclusiva de microempreendedores. O restante é liberado para empresas de qualquer porte. A validade da proposta comercial será de, no mínimo, dois meses, contados a partir da data da sessão pública do pregão.

Os bancos deverão ser instalados em locais de parada de ônibus e terminais de integração. Os lugares não foram divulgados. Londrina tem aproximadamente 2.600 pontos de ônibus, em que cerca de 200 não têm cobertura ou assento para os passageiros.