Pré-estreia da série “Libertárias” será exibida gratuitamente nesta quarta em Londrina

A pré-estreia da série “Libertárias”, produzida em Londrina, será exibida gratuitamente nesta quarta-feira (13), às 19h, durante a última edição do Projeto Sessão Londrina, no Espaço Villa Rica, no centro. A exibição da série londrinense é dirigida e roteirizada por Rodrigo Grota e encerra o calendário de exibições das produções cinematográficas. Interessados podem retirar o ingresso gratuitamente através do site ou presencialmente, na bilheteria.





A série tem lançamento nacional programado para a próxima sexta-feira (15), mas os dois primeiros episódios, que contam a história de Dandara, Clara Camarão e Filipa de Sousa, serão exibidos no Villa Rica, seguidos de um debate aberto ao público com parte da equipe de produção e elenco. A escolha da obra para o fechamento deste calendário busca apresentar e enaltecer também as obras londrinenses.





Trajetória de mulheres brasileiras de diferentes épocas

Rodrigo Grota, nome presente também outras produções londrinenses, apresenta a trajetória de mulheres brasileiras de diferentes épocas: as guerreiras Dandara e Clara Camarão (século 17); Filipa de Sousa (1556-1600); as combatentes Maria Quitéria de Jesus (1792-1853) e Maria Felipa de Oliveira (falecida em 1873); a poeta Narcisa Amália (1852-1924); a sambista e curandeira Tia Ciata (1854-1924); e a sufragista e indigenista Leolinda Daltro (1859-1935).





Sobre o projeto

O Sessão Londrina é um evento de promoção do cinema brasileiro. Com curadoria de Caio Cesaro e realização do Espaço Villa Rica, o projeto foi uma das propostas aprovadas em edital da Lei Paulo Gustavo publicado pela Secretaria Municipal de Cultura. A iniciativa visa exibir filmes brasileiros reconhecidos artisticamente pela crítica e pelo público e realizar debates com a participação online (conferências por vídeo) de representantes da equipe técnica e artística dos filmes convidados. Seis edições do projeto estão previstas para acontecerem, periodicamente, ao longo de 2024. Como uma contrapartida aos produtores e distribuidores de cada filme convidado, o Espaço Villa Rica compromete-se a exibi-los comercialmente, ao menos, pelo período de uma semana.





Serviço:

Sessão Londrina, com a pré-estreia da série “Libertárias”

Quando: Quarta-feira, 13/11, às 19h00

Local: Espaço Villa Rica

ENTRADA GRATUITA (RETIRAR INGRESSO NA BILHETERIA OU PELO SITE ( https://villarica.pagtickets.com.br/libertarias-mulheres-inspiradoras-na-historia-do-brasil-131124-19h00-nacional-entrada-gratuita__12267/ )





