Preço da cesta básica em Londrina tem alta de 9% em março

A pesquisa mensal do preço da cesta básica em Londrina confirmou o que todo consumidor que vai ao supermercado regularmente já percebeu. O grupo de 13 alimentos que compõem a cesta teve alta de mais de 9% em março, na comparação com o mês anterior.





O valor da cesta básica para uma pessoa foi calculado em R$ 660,31 e para uma família de quatro pessoas, considerando dois adultos e duas crianças, ficou em R$ 1.980,94. A variação foi de 9,58% no último mês. Em fevereiro, a mesma cesta básica custava R$ 602,59.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Na comparação com março de 2024, o aumento foi ainda maior, de 12,43%. Há um ano, para comprar os mesmos 13 itens, os londrinenses desembolsavam R$ 587,30.





O levantamento é feito pelo NuPEA (Núcleo de Pesquisas Econômicas Aplicadas) da UTFPR (Universidade Tecnológica Federal do Paraná) e, em março, foi realizada nos dias 29 e 30, em 11 supermercados, localizados em todas as regiões da cidade.

Publicidade





Na pesquisa, os economistas registram os preços dos produtos que apresentam o menor valor, independente da marca. O cálculo final é feito com base na média das 11 lojas visitadas.





Segundo o Nupea, o tomate foi o item que teve o maior aumento, de 44% na comparação com o mês anterior. Em seguida, estão a banana (43,6%) e a carne (6%). Mas outros quatro alimentos também subiram de preço. A batata subiu 5%, a margarina, 2,3%, o leite e o café, 1,4%.

Publicidade





A carne é o produto com maior peso na cesta básica. Em março, 42,2% do valor da cesta foi referente à proteína. Na média, o quilo da carne ficou em R$ 42,23 contra R$ 39,85 em fevereiro. A referência é o coxão mole, fatiado ou em peça, dependendo do que estiver mais em conta no dia da pesquisa.





Entre os alimentos que registraram redução nos preços, os destaques são o arroz, que baixaram 15% e 13,5%, respectivamente.

Publicidade





Também recuaram os preços da farinha de trigo (-5,2%), óleo de soja (-3,1%) e o feijão (-1,3%). O preço do pão se manteve estável, com variação abaixo de 1%.





A pesquisa do NuPEA mostra que pesquisar os preços antes de comprar ainda é a melhor solução para quem quer fazer o dinheiro render um pouco mais. Em março, se um consumidor se dispusesse a passar em cada um dos 11 supermercados comprando em cada um deles os itens mais em conta, ao final a cesta básica para uma pessoa teria custado R$ 542,10, uma economia de 17,9%.

Publicidade





Em uma situação mais real, o consumidor que adquirisse os 13 itens no supermercado que estivesse com os preços mais baixos, a economia seria de 10,6% com o valor final da cesta básica de R$ 590,62.





Mas se o mesmo consumidor, desavisadamente, realizasse suas compras no supermercado mais careiro, o valor final da cesta básica ficaria 10,2% acima da média calculada pelo NuPEA, somando R$ 727,73.





Observando-se o gráfico elaborado pelos pesquisadores e que mostra a variação de preços nos últimos 12 meses, fica evidente o salto dado pelo preço dos alimentos. Pela primeira vez, desde abril de 2024, a cesta básica ultrapassou a barreira dos R$ 650.