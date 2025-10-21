Prefeito assina ordem de serviço para implantação do Londrina On

O prefeito Tiago Amaral assinou nesta segunda-feira (20), em cerimônia realizada no auditório da Prefeitura, a ordem de serviço para a contratação do canal de atendimento Londrina On pela Companhia de Tecnologia e Desenvolvimento (CTD).





A plataforma de multiatendimento aos cidadãos é o primeiro projeto de transformação digital da atual gestão, que tem como uma das principais estratégias de governança a implantação de soluções de cidade inteligente no Município.

Publicidade

Publicidade





Por meio de canais interativos como aplicativo, call center e WhatsApp, além de atendimento presencial, os cidadãos poderão direcionar diretamente à Prefeitura as principais demandas de zeladoria dos serviços públicos municipais. A Prefeitura irá disponibilizar uma sala no térreo, próxima à praça de atendimento da Secretaria da Fazenda, para atender os cidadãos que preferirem solicitar as demandas presencialmente.





O prefeito também quer um espaço exclusivo de atendimento aos idosos no centro da cidade. Neste primeiro momento de funcionamento, as solicitações envolverão a Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização (CMTU), Londrina Iluminação (LI) e Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação, com demandas que podem ser desde funcionamento de semáforos, sinalização viária, capina e roçagem e limpeza urbana a manutenção de luminárias públicas e pavimentação asfáltica, entre outras. De forma gradativa, o Londrina On vai absorver os principais serviços das demais pastas, incluindo a Secretarias Municipais de Saúde e de Fazenda.

Publicidade





O prefeito Tiago Amaral disse que o Londrina On vai permitir que os cidadãos ajudem a Prefeitura a melhorar a cidade, e, mais que isso, fazer com que o próprio chefe do Executivo monitore em tempo real quais as principais demandas, onde estão os gargalos e qual o tempo de resposta que o Município está dando aos problemas levantados pela população.





“É um novo jeito de as pessoas se comunicarem com a Prefeitura, de demandarem os serviços e apontarem reclamações e uma eventual insatisfação com os atendimentos. Porque tudo isso vem como um mapa de informações atualizadas, todos os canais de atendimento geram código de referência, que é totalmente auditável, e isso chega até o prefeito. Assim, vamos conseguir controlar o tempo de resposta de cada uma daquelas reclamações até o seu atendimento final", comenta Amaral.

Publicidade





O contrato com a CTD tem validade de um ano. A expectativa é que a plataforma comece a operar em 60 dias, conforme explicou o presidente da CTD, Roberto Moreira.





“Com a assinatura da ordem de serviço, nós temos 60 dias para entregar o serviço funcionando. Agora é uma fase muito intensa de operacionalização da plataforma para receber as demandas de zeladoria da CMTU, Londrina Iluminação e da Secretaria de Obras. Depois, outros serviços vão ser integrados à plataforma”, afirmou.

Publicidade



