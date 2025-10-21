Pesquisar

Prefeito assina ordem de serviço para implantação do Londrina On

Redação Bonde com N.Com
21 out 2025 às 09:50

Foto: Emerson Dias / Divulgação
O prefeito Tiago Amaral assinou nesta segunda-feira (20), em cerimônia realizada no auditório da Prefeitura, a ordem de serviço para a contratação do canal de atendimento Londrina On pela Companhia de Tecnologia e Desenvolvimento (CTD).


A plataforma de multiatendimento aos cidadãos é o primeiro projeto de transformação digital da atual gestão, que tem como uma das principais estratégias de governança a implantação de soluções de cidade inteligente no Município.

Por meio de canais interativos como aplicativo, call center e WhatsApp, além de atendimento presencial, os cidadãos poderão direcionar diretamente à Prefeitura as principais demandas de zeladoria dos serviços públicos municipais. A Prefeitura irá disponibilizar uma sala no térreo, próxima à praça de atendimento da Secretaria da Fazenda, para atender os cidadãos que preferirem solicitar as demandas presencialmente. 


O prefeito também quer um espaço exclusivo de atendimento aos idosos no centro da cidade. Neste primeiro momento de funcionamento, as solicitações envolverão a Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização (CMTU), Londrina Iluminação (LI) e Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação, com demandas que podem ser desde funcionamento de semáforos, sinalização viária, capina e roçagem e limpeza urbana a manutenção de luminárias públicas e pavimentação asfáltica, entre outras. De forma gradativa, o Londrina On vai absorver os principais serviços das demais pastas, incluindo a Secretarias Municipais de Saúde e de Fazenda.

O prefeito Tiago Amaral disse que o Londrina On vai permitir que os cidadãos ajudem a Prefeitura a melhorar a cidade, e, mais que isso, fazer com que o próprio chefe do Executivo monitore em tempo real quais as principais demandas, onde estão os gargalos e qual o tempo de resposta que o Município está dando aos problemas levantados pela população.


“É um novo jeito de as pessoas se comunicarem com a Prefeitura, de demandarem os serviços e apontarem reclamações e uma eventual insatisfação com os atendimentos. Porque tudo isso vem como um mapa de informações atualizadas, todos os canais de atendimento geram código de referência, que é totalmente auditável, e isso chega até o prefeito. Assim, vamos conseguir controlar o tempo de resposta de cada uma daquelas reclamações até o seu atendimento final", comenta Amaral.

O contrato com a CTD tem validade de um ano. A expectativa é que a plataforma comece a operar em 60 dias, conforme explicou o presidente da CTD, Roberto Moreira.


“Com a assinatura da ordem de serviço, nós temos 60 dias para entregar o serviço funcionando. Agora é uma fase muito intensa de operacionalização da plataforma para receber as demandas de zeladoria da CMTU, Londrina Iluminação e da Secretaria de Obras. Depois, outros serviços vão ser integrados à plataforma”, afirmou.

Foto: Emerson Dias / N.Com


Atendimento simplificado 

Moreira destacou que um dos principais ativos do sistema é a simplificação dos processos, uma vez que os cidadãos não precisarão direcionar a demanda a uma secretaria ou órgão específico. Basta relatar o problema e identificar a localização que a própria plataforma, com recursos de Inteligência Artificial e dados de georreferenciamento, vai fazer esse encaminhamento automaticamente.


O importante, frisou o presidente da CTD, é que todo munícipe se cadastre por meio do aplicativo do programa, que será lançado em breve. “Todo cidadão precisará fazer o seu cadastro na plataforma. Depois que ele fizer isso, vai conseguir, por meio dos diferentes canais já mencionados, criar a sua demanda e isso chega diretamente para a secretaria ou órgão responsável. E o mais importante: o munícipe não precisa saber de qual secretaria é a demanda, ele só tem que relatar o problema e a localização. O próprio sistema já vai tramitar entre as secretarias para que ele seja atendido”, explicou.

Eficiência


Presente na cerimônia de assinatura da ordem de serviço, o presidente da Estação 43, Lúcio Kamiji, à frente da organização que reúne o ecossistema de inovação de Londrina e região, parabenizou o prefeito por inserir o poder público municipal na cadeia inovadora do Município, uma das mais consolidadas do País.


A plataforma foi elencada como uma das principais ações de governo de Tiago Amaral e vem sendo estudada pela CTD desde o início do mandato. O prefeito entende que, além de eficiência, o programa também irá gerar otimização de recursos ao Município. “O custo estimado é de 0,2% de nosso orçamento, um valor que está dentro daquilo que precisamos para fazer as transformações que queremos. E pretendemos economizar nos nossos sistemas de atendimento de zeladoria. Hoje, a Prefeitura gasta algo em torno de R$ 200 milhões com manutenção de asfalto, serviço de coleta de lixo etc. O que esperamos é que, a partir dessa plataforma, tenhamos eficiência no serviço e que a gente consiga reduzir as despesas que eram gastas sem necessidade, melhorando a capacidade de resposta para a população”, afirmou.

Também estiveram presentes na cerimônia o consultor de Mercado e Parcerias do Instituto das Cidades Inteligentes (ICI) de Curitiba, Luiz Mário Luchetta; a presidente da governança Londrina Inteligente e representante da Fundação Araucária, Cristiane Cordeiro; o representante da TI Paraná, Marcus Van Borstels; e o diretor de Tecnologia e Inovação da Associação Comercial e Industrial de Londrina (Acil), Ronaldo Couza, além de secretários municipais e vereadores.

