Prefeito de Londrina entrega título de Cidadão Honorário a Oswaldo Militão

Honraria ao jornalista foi concedida em 2021, mas, devido às restrições da pandemia, não foi possível entregar o certificado na época





O prefeito Marcelo Belinati entregou nesta sexta-feira (13) à tarde o título de Cidadão Honorário de Londrina ao jornalista Oswaldo Militão. A honraria foi concedida através da lei municipal 13199/2021, mas devido às restrições relativas à pandemia de Covid-19, não havia sido possível entregar o certificado à época da sanção da medida.

Nascido em Presidente Bernardes, no interior de São Paulo, o jornalista de 85 anos reside em Londrina desde 1956, quando mudou-se para a cidade para cursar o Ensino Médio. No mesmo ano, iniciou sua trajetória pelo jornalismo, tendo passado por diversos veículos impressos, de rádio e de televisão em quase sete décadas de carreira.





Atualmente, trabalha na Folha de Londrina e no canal televisivo CNT, também editando a revista Spotlight. Destacou-se em diversos gêneros jornalísticos, como a cobertura esportiva e a coluna social. Foi casado por 55 anos com Ignêz Therezinha Goes Militão, falecida em 2023, com quem teve dois filhos, Xênia e Marcelo – seu parceiro no programa de TV “Militão & Militão”. Também tem três netos: Ana Carolina, Emanuel e Luiza.

Além da carreira jornalística, Militão formou-se na terceira turma da Faculdade Estadual de Direito de Londrina, que depois seria incorporada pela Universidade Estadual de Londrina (UEL). Cumpriu dois mandatos como juiz classista da Justiça do Trabalho, foi presidente da Autarquia Municipal de Esportes, trabalhou no Instituto de Previdência do Estado e atuou na política, sendo eleito como suplente de vereador em 1988, com 1.500 votos.