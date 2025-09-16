Prefeito de Londrina vai receber vereadores para discutir mocós públicos

O prefeito Tiago Amaral (PSD) vai receber em seu gabinete nesta quarta-feira (17) os vereadores Chavão (Republicanos), Marinho (PL) e Régis Choucino (PP) para discutir a destinação de três imóveis públicos abandonados. Os parlamentares integram a Comissão de Administração, Serviços Públicos, Fiscalização e Transparência da CML (Câmara Municipal de Londrina), que vistoriou os espaços em julho.

A reunião entre a Câmara e a Prefeitura acontece após a FOLHA mostrar que, depois da vistoria, a Defesa Civil recomendou a demolição de parte do antigo Centro de Ginástica Artística Alceu Malucelli, na área central, devido ao estado precário da estrutura.

“Recomendamos fazer a demolição total da estrutura metálica para que não venha ocorrer acidentes, pois fatalmente os prováveis frequentadores passam pelo local”, diz a Defesa Civil, que encaminhou o relatório para a pasta de Obras.



Foto: Douglas Kuspiosz



O espaço, que abrigou a Alga (Associação Londrinense de Ginástica Artística), está fechado há mais de dez anos. Em 2017, foi atingido por um incêndio. Em junho, a FOLHA mostrou que o imóvel vem acumulando lixo e sendo ocupado por pessoas em situação de rua e usuários de drogas, o que preocupa moradores do Jardim Higienópolis.

A CML aprovou, na sessão desta terça-feira (16), uma indicação ao Executivo para a demolição total do ginásio, entendendo que essa é a “medida capaz de eliminar o risco iminente de acidentes e garantir a proteção da comunidade de forma geral e ampla”.

Na reunião desta quarta, os vereadores pretendem, além de cobrar a demolição do Alceu Malucelli, uma destinação para a antiga Casa da Mulher, na zona leste, e para o terreno onde funcionava o Centro de Saúde Especial Bárbara Daher, na avenida Leste-Oeste, que deve receber um Hospital Veterinário.


