Prefeitura abre licitação para reformar dez quadras poliesportivas

A Prefeitura de Londrina irá revitalizar quadras poliesportivas dos bairros e distritos rurais da cidade.





Para isso, está em andamento a licitação n° 009/2023, que fará o registro de preços para execução dos serviços, que podem incluir pintura, piso, calçadas, limpeza, paisagismo, substituição das tabelas de basquete, traves, alambrado, entre outros.





Com valor máximo de R$ 5.033.250,99, a Prefeitura pretende revitalizar cerca de dez quadras através dessa licitação.







O edital da Concorrência Pública n° 009/2023 pode ser conferido, na íntegra, pelo Portal da Licitações da Prefeitura. As propostas comerciais e os documentos habilitatórios dos interessados em participar do certame devem ser entregues até as 13h do dia 12 de maio, em envelopes lacrados.

Os documentos serão recebidos na Sala de Licitações da Secretaria Municipal de Gestão Pública, localizada na Avenida Duque de Caxias, 635, piso térreo.







Para ampliar a participação das empresas de pequeno porte (EPP) e microempresas, o edital foi dividido em dois lotes, sendo um deles de participação exclusiva para esse setor. Dessa forma, o Lote 1, com valor máximo de R$ 4.028.087,70, está aberto para ampla concorrência; enquanto o Lote 2, para o montante de R$ 1.005.163,29, é reservado para as microempresas e de pequeno porte.

Após a abertura dos envelopes com as propostas comerciais, no dia 12 de maio, serão classificadas as três empresas que tenham registrado menor proposta de preço.





Em seguida, será feita a análise dos documentos de habilitação. Será considerada vencedora a empresa cuja proposta e habilitação tenham cumprido todas as exigências do edital e que apresente o menor preço, por lote.





