Prefeitura autoriza recape asfáltico e outras obras viárias na zona oeste de Londrina

Com a assinatura da ordem de serviço e a autorização para o início dos trabalhos, a previsão da Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação de Londrina é começar o recape asfáltico nos três bairros da zona oeste já nos próximos dias.





De acordo com a pasta, técnicos da própria secretaria e representantes da empresa responsável pelos serviços, se reuniram, nesta quinta-feira (3), para definir por onde os trabalhos vão ser iniciados, entre outros detalhes. O investimento da Prefeitura na obra será de R$ 886 mil.





Fazem parte do pacote de recape asfáltico no Bandeirantes, Jardim Messiânico e Jardim Jóquei Clube, na zona oeste, as ruas Serra de Roraima, no trecho entre a Rua Serra da Carioca e a avenida Tiradentes; a Serra da Carioca, entre a Francisco Alves e a Serra de Santana; a Serra Bonita, entre a Serra de Santana e a Serra dos Pirineus, a Serra das Marrecas, da Serra de Santana à Serra dos Pirineus; além da rua Serra dos Parecis, no trecho entre a Serra do Roncador e a Avenida Serra da Esperança.





No total, as cinco ruas a serem recapeadas nos três bairros, somam mais de 12.200,00 m² de asfalto novo a ser implantado. Além do recape asfáltico, as ruas também vão ter as calçadas (inclusive com piso tátil) e meios-fios recompostos, em diferentes trechos, somando, respectivamente, quase 900 m² e 374 m. Também serão implantadas 18 novas guias rebaixadas para pedestres.

Outra melhoria que faz parte do pacote de obras da Prefeitura para o Jardim Bandeirantes é a instalação de placas de identificação de logradouros públicos, com nomes e outras informações dos endereços, como o CEP e a numeração dos imóveis. Serão 14 placas em chapa metálica, de 30/60cm, com adesivo vinílico reflexivo e suporte metálico em tubo de aço galvanizado. Todas elas instaladas nas esquinas das ruas.