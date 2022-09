Prefeitura conclui pavimentação com pedras na estada de Guairacá, em Londrina

A Prefeitura de Londrina concluiu a pavimentação com pedras irregulares Rodovia Gustavo Avelino Correia, a estrada do Guairacá, na zona rural de Londrina. A obra abrange uma área de 38.280 metros quadrados e conta com 6,38 quilômetros de extensão. A estrada complementa a ligação do Distrito de Paiquerê até Guairacá e a obra traz diversos benefícios para a comunidade, como o melhor escoamento da safra e mais segurança no tráfego.





A estrada de Guairacá tem um total de 16 quilômetros de extensão. O serviço executado iniciou na ponte do Ribeirão Taquara, na Rodovia Gustavo Avelino Correia, no distrito de Paiquerê em direção a Guairacá, terminando nas proximidades do Patrimônio. As obras conectam-se com um trecho existente de 1,12 quilômetro de pavimentação poliédrica. No local também já existe um segmento que se encontra revestido com asfalto, num total de oito quilômetros, que se inicia no final da Rua Victorio Libardi, no Distrito de Paiquerê, até a ponte do Rio Taquara.

O valor da obra foi de R$ 2,7 milhões. As obras iniciaram no final de 2018 e foram executadas pela Construtora J Gabriel LTDA.







A pavimentação poliédrica tem o objetivo de melhorar o escoamento da safra agrícola, o acesso dos moradores locais aos centros de comércio, o trabalho dos profissionais do Programa Saúde da Família e otimização do transporte de estudantes às escolas de Paiquerê e de Londrina.





Além dos benefícios diretos ocasionados pela implantação da obra, há outros adicionais, como o aumento da segurança e conforto ao tráfego, evolução para os problemas socioeconômicos, fazendo com que todos os usuários e moradores das comunidades rurais tenham acesso permanente a serviços indispensáveis, como os de educação e médico-hospitalares.