Prefeitura de Londrina retoma limpeza e organização do antigo barracão do IBC

O que um dia já armazenou toneladas e toneladas de ‘ouro verde’, hoje é lar de uma imensidão de móveis, eletrônicos, veículos e outros tantos inservíveis. A Prefeitura de Londrina deu início nesta quarta-feira (30) a mais uma etapa da limpeza e organização das antigas instalações do IBC (Instituto Brasileiro de Café), na zona oeste da cidade. O espaço vem sendo utilizado há mais de 20 anos pelo Município como depósito de materiais sem utilidade.





Nesta etapa, estão sendo retirados resíduos de MDF por uma empresa especializada, já que o material contém produtos químicos que podem trazer prejuízos ao meio ambiente e aos seres humanos.

A reportagem do Bonde esteve no IBC na manhã desta quarta-feira (30) e conferiu de perto a situação do local: itens e mais itens amontoados por todos os cantos. O controlador-geral do Município, Guilherme Arruda explica que o MDF retirado não pode ser descartado em qualquer lugar, já que possui componentes tóxicos e precisa de uma destinação correta. O valor do serviço é custeado pela prefeitura.





No vão destinado à passagem das locomotivas durante a época de ouro do café, os caminhões entram para retirar as caçambas cheias do material. O trabalho, segundo Arruda, ainda deve seguir por alguns dias. “Está longe de se resolver o problema do barracão, a gente sabe disso, mas nós temos servidores que têm feito um trabalho sensacional aqui dentro do IBC”, afirma.

