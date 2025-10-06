Prefeitura de Londrina abre chamamento para seleção de pequenos produtores familiares

A Prefeitura de Londrina publicou na edição 5.596 do Jornal Oficial do Município (JOM) um edital de chamamento público voltado à seleção de agricultores familiares para o fornecimento de gêneros alimentícios. O procedimento tem como objetivo a execução do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), na modalidade Compra com Doação Simultânea. Entre outros alimentos, o chamamento abrange verduras, legumes, frutas, arroz, feijão, pães, bolachas, doces, filé de tilápia resfriado e sobrecoxa de frango congelada com osso.





Os produtos adquiridos serão destinados às entidades atendidas pelo programa Mesa Brasil, do Sesc Londrina, que tem parceria da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento (SMAA). Ativo na cidade desde 2006, o Mesa Brasil abrange cerca de 80 entidades no município e em sua região metropolitana. Através da iniciativa, que conta com uma assistente social e uma nutricionista, o Sesc Londrina faz o acompanhamento de doações de alimentos e fornece orientações sobre o armazenamento e transporte desses materiais, assim como aconselhamento nutricional, tanto para as organizações doadoras quanto para as instituições filantrópicas. Já a SMAA é responsável por realizar a gestão de notas fiscais, alimentar os dados no sistema do governo federal e gerenciar a lista de instituições que receberão os alimentos distribuídos pelo Sesc.

Publicidade

Publicidade

Podem participar do chamamento agricultores familiares detentores de Declaração de Aptidão ao Programa Nacional de Agricultura Familiar (Pronaf/DAP) com Cadastro de Pessoa Física (CPF) válido ou Cadastro Nacional da Agricultura Familiar (CAF) ativo. O limite individual de venda do Agricultor Familiar deverá respeitar o valor máximo de R$ 15 mil, por Declaração de Aptidão ao Pronaf/DAP ou CAF.

As listas completas com os detalhes sobre a elegibilidade à seleção e as informações sobre os documentos solicitados para participação podem ser encontradas no edital do procedimento.

Publicidade







