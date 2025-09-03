Pesquisar

TOTAL DE R$ 2,6 milhões

Prefeitura de Londrina abre licitação para recape asfáltico de cinco vias

Redação Bonde com N.Com
03 set 2025 às 10:34

Foto: Arquivo / SMOP
A Prefeitura de Londrina abriu um processo licitatório para contratar mão de obra especializada de recuperação asfáltica. O valor máximo do certame é de R$ 2,6 milhões. Pelo projeto, serão recompostos trechos deteriorados de vias públicas em diferentes regiões da cidade, com foco na pavimentação e sinalização, além de alguns pontos de calçadas em mau estado que serão refeitos com a acessibilidade necessária.


Ao todo, são três lotes disponíveis às empresas interessadas em participar da Concorrência Pública nº 12/2025, no formato menor preço, cuja data de abertura das propostas enviadas está marcada para o dia 17 de setembro.

Mais detalhes sobre esta licitação podem ser encontrados no Portal da Prefeitura (link direto aqui), incluindo os documentos oficiais e especificações técnicas dos projetos. A publicação do aviso público foi feita no dia 28 de agosto, no Jornal Oficial do Município nº 5.568 (página 4).


Este pacote contempla atendimento a cinco vias, ao todo, alcançando cerca de 2,5 km em extensão de nova pavimentação asfáltica. No Lote 1, com valor máximo de R$ 1.420.076,63, o recapeamento será executado no Jardim Burle Marx, região sul. A Luis Natal Bonin ganhará melhorias no trecho entre a avenida Harry Prochet e Kozen Igue (700m); e a rua Alcino Carneiro Ribas receberá o restauro da rua Constantino Botino até a avenida Harry Prochet (700m).


Os trabalhos do Lote 2, cuja contratação orçada é de R$ 548.358,93, tratam da rua Humaitá, no Jardim Higienópolis, área central, que abrange 450m no trajeto entre a rua Monte Castelo e avenida Higienópolis.

Outras duas vias integram o Lote 3, referente ao Jardim Agari, ambas paralelas à avenida Rio Branco, entre o Centro e a região oeste. O valor da licitação é de até R$ 641.197,11. A rua da Abolição terá recape entre as ruas Araguaia e Tietê, totalizando 200m, enquanto na rua Javari a intervenção chegará a 300m, entre as mesmas ruas perpendiculares.


Com montante de R$ 2,6 milhões, o custeio geral dos serviços conta com recursos provenientes do governo federal, repassados pelo Ministério das Cidades, além de contrapartida municipal. Uma mesma empresa poderá participar dos diferentes lotes da licitação.

Foto: Arquivo / SMOP


Segundo o diretor de Projetos da Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação, Fernando Bergamasco, os projetos foram elaborados pela própria diretoria, e a escolha das ruas atendidas ocorreu a partir de vistorias técnicas realizadas pelo setor de Pavimentação da SMOP. A definição deste conjunto considerou a necessidade de renovação de pista, suas características, bem como a limitação orçamentária. “São cinco vias, em diferentes áreas, cujos trechos de asfalto estão em condições ruins e receberão recape e sinalização viária. Em alguns dos pontos trabalhados também serão reparados trechos de calçadas quebradas e inseridos os elementos de acessibilidade, incluindo guias rebaixadas para cadeirantes”, citou.


O diretor ainda informou que, após a finalização de todas as etapas do processo licitatório, chegando à homologação e assinatura dos contratos, se tudo correr dentro das conformidades, uma primeira estimativa prevê o início efetivo dos serviços contratados entre o fim de outubro e o início de novembro.

Asfalto recape asfáltico Licitação Prefeitura de Londrina Infraestrutura Pavimentação
