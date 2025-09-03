Prefeitura de Londrina abre licitação para recape asfáltico de cinco vias

A Prefeitura de Londrina abriu um processo licitatório para contratar mão de obra especializada de recuperação asfáltica. O valor máximo do certame é de R$ 2,6 milhões. Pelo projeto, serão recompostos trechos deteriorados de vias públicas em diferentes regiões da cidade, com foco na pavimentação e sinalização, além de alguns pontos de calçadas em mau estado que serão refeitos com a acessibilidade necessária.





Ao todo, são três lotes disponíveis às empresas interessadas em participar da Concorrência Pública nº 12/2025, no formato menor preço, cuja data de abertura das propostas enviadas está marcada para o dia 17 de setembro.

Mais detalhes sobre esta licitação podem ser encontrados no Portal da Prefeitura (link direto aqui), incluindo os documentos oficiais e especificações técnicas dos projetos. A publicação do aviso público foi feita no dia 28 de agosto, no Jornal Oficial do Município nº 5.568 (página 4).









Os trabalhos do Lote 2, cuja contratação orçada é de R$ 548.358,93, tratam da rua Humaitá, no Jardim Higienópolis, área central, que abrange 450m no trajeto entre a rua Monte Castelo e avenida Higienópolis.

Outras duas vias integram o Lote 3, referente ao Jardim Agari, ambas paralelas à avenida Rio Branco, entre o Centro e a região oeste. O valor da licitação é de até R$ 641.197,11. A rua da Abolição terá recape entre as ruas Araguaia e Tietê, totalizando 200m, enquanto na rua Javari a intervenção chegará a 300m, entre as mesmas ruas perpendiculares.





Com montante de R$ 2,6 milhões, o custeio geral dos serviços conta com recursos provenientes do governo federal, repassados pelo Ministério das Cidades, além de contrapartida municipal. Uma mesma empresa poderá participar dos diferentes lotes da licitação.

