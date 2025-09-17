Prefeitura de Londrina abre teste seletivo para contratar arquitetos e engenheiros

A Prefeitura de Londrina realizará teste seletivo para contratar, por tempo determinado, profissionais nas funções de Engenheiro Civil, Engenheiro Eletricista e Arquiteto. O Edital nº 110/2025, que contém todas as informações, foi publicado no Jornal Oficial nº 5.581 desta terça-feira (16). Os profissionais serão contratados temporariamente para ajudar no andamento dos projetos de obras.





Para a função de engenheiro civil foram abertas 22 vagas de ampla concorrência, três para afro-brasileiros e duas para pessoas com deficiência (PCD).





Para a função de engenheiro eletricista foi aberta uma vaga de ampla concorrência e, para arquiteto, são duas vagas de ampla concorrência. A remuneração total é de R$ 9.388,14 e a carga horária é de 30 horas semanais, para todas as funções.

O contrato terá duração de até 12 meses, podendo, excepcionalmente, ser prorrogado uma única vez por até igual período, desde que seja necessário ao serviço público.





As inscrições poderão ser efetuadas do dia 22 de setembro até as 17h do dia 6 de outubro de 2025, observado o horário oficial de Brasília, somente via internet, mediante aceso do próprio do candidato ao Portal do Candidato, no endereço eletrônico: www3.londrina.pr.gov.br/sistemas/concursos/ . O valor da taxa de inscrição é R$ 102,00.

O diretor de Desenvolvimento Humano da Secretaria Municipal de Recursos Humanos, Marco Aurélio Henriques da Silva, explicou que o Teste Seletivo será executado sob a responsabilidade de uma Comissão Organizadora, da qual faz parte. “Esta equipe foi designada pelo secretário municipal de Recursos Humanos, Rodrigo Souza, e é encarregada pelo planejamento, organização e coordenação dos procedimentos a serem adotados no processo administrativo para a abertura de teste seletivo”, explicou.





Será oportunizado, ao candidato, realizar o protocolo dos títulos profissionais e acadêmicos, relativos à experiência profissional e ao grau de conhecimento na respectiva função. O candidato deverá encaminhar os documentos comprobatórios no Portal do Candidato, no período de 22 de setembro até 17h do dia 7 de outubro.

Prova objetiva





A prova objetiva será em Londrina e está prevista para ocorrer no dia 26 de outubro, nos locais e horários indicados no Comprovante de Inscrição dos candidatos. Os portões de acesso serão abertos às 13h20 e fechados, impreterivelmente, às 13h50. A prova será dividida em três partes, sendo Língua Portuguesa, Informática e Conhecimentos Específicos, totalizando 40 questões, com duração máxima de quatro horas.





O gabarito preliminar e a prova objetiva serão disponibilizados a partir das 19h do dia 26 de outubro de 2025. Após o período de recursos, os gabaritos oficiais definitivos estão previstos para publicação em 2 de novembro. No mesmo dia, será publicado o Edital de Notas Preliminares da prova objetiva, contendo a pontuação obtida pelos candidatos, no site https://portal.londrina.pr.gov.br/. O Edital de Notas da prova objetiva está previsto para ser publicado no dia 5 de novembro, contendo a relação dos candidatos aprovados em ordem decrescente.

O resultado final do Teste Seletivo será homologado por meio de edital publicado no Jornal Oficial do Município, cuja publicação está programada para o dia 19 de novembro. Essas e demais informações serão publicadas no Portal da Prefeitura.





