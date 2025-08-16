Prefeitura de Londrina amplia Programa Remédio em Casa para a população em geral

A Prefeitura de Londrina, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, anunciou na manhã desta sexta-feira (15) a expansão do Programa Remédio em Casa. O anúncio da parceria com os Correios, feito em solenidade no auditório da Prefeitura, vai otimizar recursos humanos e operacionais da pasta.





O Remédio em Casa é uma iniciativa do governo do Estado, por meio do SUS (Sistema Único de Saúde), e existe desde 2017. O programa oferece a entrega de medicamentos diretamente na residência dos pacientes, especialmente para aqueles com condições crônicas como hipertensão, diabetes, dislipidemia, hipotireoidismo, entre outras. O objetivo principal é garantir o acesso fácil e seguro aos remédios, evitando que os pacientes precisem se deslocar até as farmácias.

A grande novidade do programa, que existe em Londrina desde janeiro de 2024, é que qualquer pessoa que esteja vinculada a ele poderá receber seu remédio em casa, mesmo que não tenha dificuldades de locomoção. A outra novidade é que, além das medicações, também serão entregues fraldas (infantil e geriátrica) e dietas nutricionais. Não estão incluídos no programa os medicamentos refrigerados e os controlados.





O prefeito Tiago Amaral ressaltou que o Remédio em Casa é fundamental na promoção da saúde dos londrinenses. “Nós estamos falando de uma farmácia municipal que tem um volume de entregas de 15 mil pessoas por mês. Dessas 15 mil, nós acreditamos que cerca de 9 mil pessoas terão agora o direito a receber o medicamento em suas casas. Estamos falando em uma garantia de que realmente a pessoa, independentemente de estar chovendo, de estar frio, dela conseguir se deslocar ou não, vai receber o medicamento, a fralda e a dieta nutricional. Com isso, vamos reduzir o volume de pessoas hoje que acabam esperando em filas para pegar as medicações”, destacou.

O prefeito ressaltou, ainda, que outro grande ganho da parceria com os Correios é a redução da carga operacional das equipes de ACS (Agentes Comunitários de Saúde) que eram responsáveis pela entrega dos medicamentos. “ Os ACS acabavam ficando muito tempo vinculados a essa ação específica, que uma outra pessoa poderia fazer e, agora, eles poderão voltar a fazer aquilo que realmente eles foram contratados para executar e que o próprio sistema de saúde exige, que é fazer o acompanhamento na casa do paciente, próximo das pessoas, entendendo as suas realidades. Com isso, eles acompanharão se, de fato, o doente está fazendo os seus tratamentos, se está evoluindo, e verificar a condição das casas deles. Significa que vamos conseguir melhorar a capacidade de fazer a prevenção em saúde na cidade de Londrina e a saúde preventiva é, de fato, a maior missão de Londrina nesta área”, apontou.





Segundo a secretária municipal de Saúde, Vivian Feijó, mais de mil pessoas já estão vinculadas ao Programa Remédio em Casa na cidade. “Agora, o grande diferencial, nesse momento da expansão, é que não só os indivíduos que têm doença crônica ou limitação física podem participar. Mesmo aquele que não tem limitação física, mas quer receber o remédio em casa, pode fazer a adesão ao programa e nós levaremos o medicamento na casa dele, assim como a fralda e a dieta nutricional”, explicou.

De acordo com a secretária, de 60% a 70% da força de trabalho dos ACS ficava com a distribuição e transporte de fraldas e dietas e 50% da força de trabalho do almoxarifado era para separar os itens a serem entregues todo mês, de forma repetitiva, com excesso de carga de trabalho. “Hoje, estamos transferindo para os Correios e dividindo essa competência, ou seja, sobrará mais tempo da carga de trabalho do servidor para a parte organizacional e, no caso do ACS, para as atividades mais próximas da comunidade, de prevenção e acompanhamento pela Unidade de Atenção Primária”, destacou.





De acordo com a SMS, os outros benefícios da parceria com os Correios são: ganho em eficiência, rastreabilidade e segurança logística, e maior qualidade na entrega e comodidade ao paciente. Os critérios de inclusão e monitoramento no programa são: interesse do paciente; compromisso de dados atualizados; receita atualizada periodicamente; acompanhamento periódico na UBS (Unidade Básica de Saúde); e participação em consultas e atividades em grupo quando solicitado.

A gerente de atendimento dos Correios na região de Londrina, Cintia Gregório, disse que é uma honra, para os Correios, a parceria com o Programa Remédio em Casa. “Nos colocamos à disposição para desenvolver outros projetos como este, que visam melhorar a qualidade dos serviços prestados à população. A nossa ideia é sempre estar presente e fazer parte desse processo de revolução do atendimento à comunidade”, afirmou.





Como ter acesso ao programa

O usuário deve comparecer a uma UBS, levando CPF, comprovante de endereço e documento oficial com foto, fazer a atualização do cadastro e solicitar a adesão ao programa, preenchendo um termo de responsabilidade. Em seguida, ele vai passar por consulta médica ou apresentar sua prescrição e a UBS a encaminha para a Central de Abastecimento Farmacêutico com as indicações de adesão no sistema. A Central faz a separação, a conferência e a etiquetagem, gerando a coleta junto aos Correios, que, na sequência, faz a entrega em dois dias úteis.





Entrega de novos veículos para a Saúde

Na mesma solenidade desta sexta-feira, foram entregues 13 veículos novos para a frota da Secretaria Municipal de Saúde, adquiridos por meio de emendas parlamentares, com valor total de R$ 2.598.698,00.





São duas ambulâncias avançadas e uma ambulância Tipo A para o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência); cinco vans de passageiros, que serão utilizadas para levar colaboradores para a zona rural, para fazer visitas técnicas nas áreas mais distantes da cidade e para levar pacientes para outras cidades; além de duas caminhonetes para a Divisão de Endemias, que poderão ser usadas para ajudar no combate à dengue; e três motolâncias para servir de apoio ao Samu.

Duas vans e uma ambulância foram adquiridas com emenda da deputada estadual Cloara Pinheiro; duas vans por meio de emenda do deputado estadual, Adriano José, a pedido da vereadora Flávia Cabral, líder do prefeito na Câmara; e duas ambulâncias através dos recursos do deputado estadual, Samuel Dantas.





A deputada estadual, Cloara Pinheiro, participou da solenidade e se disse muito feliz por poder contribuir com a saúde de Londrina. “É o meu primeiro mandato, estou atuando como deputada há quase três anos e estou trabalhando muito pela cidade de Londrina. Agradeço a parceria do prefeito Tiago Amaral e da secretária Vivian Feijó. Em breve, teremos novos anúncios para beneficiar a população de Londrina”, disse.





A deputada federal, Lenir de Assis, também participou da solenidade e parabenizou o prefeito e a secretária de Saúde pelas entregas. “Parabéns à secretária Vivian pelo excelente trabalho e ao prefeito Tiago Amaral pelas entregas significativas em um período tão curto. É fundamental incentivar a participação das mulheres na política, estou há quase cinco meses nessa caminhada, percorrendo o Paraná, e é sempre especial estar em Londrina”, mencionou.





Também estiveram presentes na solenidade os vereadores Regis Choucino, Chavão, Marinho, Ane Ada, Valdir Santa Fé, Sidnei Matias e Antônio Amaral, vice-líder do prefeito na Câmara; o diretor de Logística e Manutenção em Saúde, Patrick Fernando da Silva, e o diretor de Urgência e Emergência em Saúde da SMS, Cleiton Santana, ambos representando a equipe da Saúde.









