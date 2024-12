Prefeitura de Londrina aumenta prazo de obra e duplicação da Octávio Genta fica para 2025

A duplicação completa da avenida Octávio Genta, na região sul de Londrina, poderá ficar para o ano que vem. Atendendo a um pedido da empresa, a prefeitura autorizou um aditivo de tempo para a obra de mais três meses. Antes previstas para serem entregues no final do mês passado, as novas pistas deverão ser totalmente concluídas em fevereiro do ano que vem.





A empreiteira, que tem sede em Santana do Parnaíba, em São Paulo, alegou três problemas para justificar o impedimento de finalizar todas as intervenções dentro do período estipulado em contrato. De acordo com a contratada, houve um aumento substancial no volume de terraplanagem para 26 mil metros cúbicos. Além disso, destacou que o projeto teve que ser alterado após a “recusa do proprietário de um posto de combustíveis localizado em trecho da obra em autorizar o acesso e as intervenções necessárias”.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Por último, a construtora pontuou que que teve dificuldades com projeto e contratação de remanejamento de rede elétrica, assim como a aprovação da concessionária, no caso a Copel, para os desligamentos necessários.





O município entendeu, por meio da secretaria municipal de Obras e Pavimentação, que diante “do estágio atual da obra, o impacto da ocorrência de chuvas recentes e futuras, os prejuízos advindos da interrupção da obra, demora menor do que romper contrato e relicitar, interesse público na conclusão no menor prazo possível”, é melhor a prorrogação, no entanto, “sem prejuízo de responsabilização da empresa pelo atraso a ser apurado em processos de penalidade administrativa”.





O responsável pela pasta, João Verçosa, explicou que existe a expectativa de que, pelo menos, parte das melhorias fiquem prontas ainda neste ano. “Estamos querendo liberar até o Natal o trecho da pavimentação até chegar no pontilhão da PR-445. Vai ter uma outra rotatória ali, formando um ‘oitão’. Esperamos que uma rotatória e mais a pavimentação sejam liberadas para o trânsito. Tivemos muitas chuvas nos últimos dias, o que pode ter atrasado esse cronograma”, frisou.





A Octávio Genta terá pista dupla para interligar a região do Terra Bonita e do Alphaville ao Vivendas do Arvoredo, saindo no cruzamento com a avenida Waldemar Spranger. Serão cerca de dois quilômetros de extensão no total. O custo é de R$ 12,1 milhões. Metade do recurso é do Governo do Estado e o restante contrapartida da prefeitura. Medição de dezembro indicou que os trabalhos estão com 52,64% de execução.



CONTINUE LENDO NA FOLHA DE LONDRINA