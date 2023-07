Prefeitura de Londrina consegue autorização do DER para obra da UBS Três Bocas

A prefeitura de Londrina conseguiu junto ao DER (Departamento de Estradas de Rodagem) – Regional Norte, a autorização para implantação de dispositivos complementares de segurança nas obras de acessibilidade da UBS (Unidade Básica de Saúde) da Usina Três Bocas. Desde janeiro de 2023, a unidade, localizada na rodovia João Alves da Rocha Loures (PR-218, Km 193), no Patrimônio Três Bocas (zona sul), passa por melhorias estruturais em sua área de entrada. No início de junho, a FOLHA divulgou que o DER havia notificado a prefeitura para retirar a rampa, alegando riscos com a estrutura “junto à faixa de rolamento da rodovia”.





Por conta da localização da UBS, à beira da rodovia, o DER havia solicitado algumas medidas complementares e ajustes na execução dos serviços, tendo aprovado na última semana o projeto enviado pela Prefeitura. A secretaria municipal de Obras e Pavimentação, responsável por gerenciar e fiscalizar as obras, está executando os trâmites administrativos para efetivar a liberação destes trabalhos adicionais. As intervenções envolvem detalhes técnicos de sinalização viária e da instalação de defensa metálica na base de proteção, localizada na área de passagem e acesso de pedestres para a nova escada e rampa de acessibilidade.

De forma geral, as obras em andamento englobam uma série de melhorias no entorno da UBS Três Bocas, incluindo as novas estruturas de acesso concretadas (rampa e escada), calçadas com piso tátil, barras de segurança, corrimãos, renovação da iluminação pública com novos postes de LED, sinalização horizontal e vertical, paisagismo e outras.





