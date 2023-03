Prefeitura de Londrina consegue licença ambiental para começar duas obras

A Prefeitura de Londrina conseguiu junto ao IAT-PR (Instituto Água e Terra do Paraná), na semana passada, a licença ambiental para começar a construção de uma ponte sobre o córrego Água do Gramadinho, na estrada entre Paiquerê e Guairacá, na zona rural, e o reforço na captação de água na rua Silvio Esteves, no acesso ao conjunto Vista Bela, na zona norte.





As duas licitações já tinham empresas vencedoras há meses, no entanto, por falta do documento da entidade a ordem de serviço não poderia ser assinada.

"Na rua Silvio Esteves assinei a ordem de serviço na semana passada e a obra vai ser iniciada em dez dias. Já a obra da Água do Gramadinho começou e a empresa tem sete meses para terminar”, destacou João Verçosa, secretário municipal de Obras e Pavimentação.





A empresa contratada para as intervenções entre o distrito e o patrimônio vai receber R$ 3,3 milhões. Desde 2016, após fortes chuvas, o trânsito no local está em meia pista depois que parte do bueiro de tubo cedeu.

A obra prevê a edificação de uma ponte de concreto armado com seis metros para pista de rolamento.





O poder público licitou os serviços quatro vezes até encontrar uma empreiteira interessada. Esta obra tinha licença ambiental, porém, pela demora para ter uma empresa responsável a autorização acabou vencendo.







