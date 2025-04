Prefeitura de Londrina contrata empresa para fazer análise geral das barragens do Igapó

A SMOP (Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação) de Londrina contratou uma empresa, via licitação, para fazer um Plano de Segurança de Barragens do Sistema Igapó, desde o Parque Arthur Thomas até o Igapó 4. O serviço, que estava previsto para começar nesta sexta-feira (25), é feito por técnicos de empresa de Brasília (DF).





Segundo o secretário da pasta, Otávio Gomes, o serviço começará pela batimetria. “Batimetria significa estudar como está a profundidade dos lagos para sabermos qual é o volume do assoreamento. Os técnicos vão colocar um barquinho não tripulado para funcionar, para poder fazer essa análise", detalhou. "Em um segundo momento, a equipe fará a análise de todas as barragens, desde o Parque Arthur Thomas até o Igapó 4, vendo a estrutura física e a saúde dos equipamentos, ou seja, comportas, vertedouros, abrangendo cada uma das nossas barragens.”





Ainda de acordo com o secretário, o pedido foi que o serviço comece pelo Igapó 2, onde foram identificados dois vazamentos, em fevereiro e março. "Esse estudo vai direto para o professor da UEL (Universidade Estadual de Londrina), Carlos José Marques da Costa Branco, responsável pelo projeto do Lago 2, a fim de contribuir com o seu trabalho. Na sequência, vamos contratar a empresa que fará o trabalho lá”, detalhou.





A empresa vencedora da concorrência pública n° 0001/2025 é a R.P. de Sousa Junior Engenharia. Ela foi contratada pelo valor de R$ 219.800,00 e o prazo final para entrega dos laudos é de 120 dias. A expectativa da Prefeitura é que o trabalho “in loco” seja concluído em 60 dias.