Prefeitura de Londrina convoca 436 aprovados em concurso público

Nesta sexta-feira (28), a Prefeitura de Londrina divulgou quatro editais que convocam candidatos aprovados nos concursos públicos. Ao todo, 436 profissionais estão sendo chamados para atuarem na unidades e serviços da rede municipal de saúde.





Os editais nº 25/2024, nº 24/2024, nº 23/2024 e nº 212/2022 já estão disponíveis na edição n° 5.450 do Jornal Oficial do Município (a partir da página 9) e na página de Concursos do Portal da Prefeitura.

Dentre os aprovados do concurso público nº 212/2022 , foram chamados ACS (Agente Comunitário de Saúde), médico de Família e Comunidade e médico veterinário. Do edital nº 23/2024 , a Prefeitura convocou TGP (Técnico de Gestão Pública), assistente de patologia, assistente farmacêutico, assistente de enfermagem, ACE (Agente de Combate às Endemias), motorista de veículos pesados, condutor socorrista e assistente de odontologia.





Do concurso público nº 24/2024 , estão sendo convocados farmacêutico bioquímico, fonoaudiólogo, farmacêutico e enfermeiro. E do edital nº 25/2024 , fisioterapeuta, pediatra, ginecologista, técnico em radiologia, odontologista, assistente social, psiquiatra e serviço de medicina geral.

A secretária municipal de Saúde, Vivian Feijó, ressaltou que essa convocação de 436 novos servidores é um feito histórico, já que a última grande convocação ocorreu entre 2014 e 2015.





“Temos que lembrar que estamos saindo de um montante significativo de vagas abertas e não repostas. E é inegável o desejo desse time da Secretaria e do prefeito Tiago Amaral na recomposição e melhoria das condições de trabalho da saúde. Hoje, cerca de 40% da população está insatisfeita com a saúde em Londrina. Esse é um compromisso muito forte do prefeito, que assumi junto com ele. Então iniciar pela recomposição mínima é primordial para termos condição mínima de trabalho. O redimensionamento da equipe trará um novo fôlego para a rede de urgência e emergência, as Unidades Básicas de saúde e o corpo administrativo, para podermos iniciar um trabalho de reconstrução e resgate da qualidade da saúde no município”, completou.

CADASTRO E PREENCHIMENTO

No período de segunda-feira (31) até o dia 11 de abril, todos os convocados precisam acessar o Portal do Candidato para fazer o cadastro e preenchimento dos dados exigidos, além de anexar os documentos necessários para admissão.

Em seguida, nos dias 14 e 15 de abril, haverá o aceite de vaga e escolha do local de trabalho, no auditório da Universidade Unopar Anhanguera Campus Piza, que fica na Avenida Paris, 675. Cada candidato precisa conferir, no anexo do edital correspondente ao seu concurso, a data e horário que deverá comparecer, bem como a data e horário previamente agendados para a perícia oficial junto à Diretoria de SMRH Saúde Ocupacional da SMRH (Secretaria Municipal de Recursos Humanos).





Quem não puder comparecer para o aceite de vaga na data estipulada terá um prazo de dois dias úteis para se apresentar na sede da SMS (Secretaria Municipal de Saúde), que fica na Avenida Theodoro Victorelli, 103, sala 06.

Para o aceite de vaga, é necessário comparecer tendo em mãos um documento oficial de identificação com foto, que contenha número de RG e CPF; a Ficha de Informação para Exame Pré-Admissional preenchida; e o Perfil Profissiográfico Psicológico Admissional, em envelope lacrado, conforme Anexo VI da Portaria Municipal nº 420/2024.





De 22 de abril a 1° de julho estão agendadas todas as perícias médicas e psicológicas. Na sequência, com a devida aprovação, os candidatos serão nomeados para iniciarem suas atividades junto ao Município.





