Prefeitura de Londrina desmente e-mails sobre dose extra da vacina anti Covid

A prefeitura de Londrina emitiu alerta nas suas redes sociais contra falsos e-mails que sugerem uma dose extra da vacina anti Covid-19. A administração municipal esclarece que este conteúdo é falso e deve ser desconsiderado.

Continua depois da publicidade





A mensagem enganosa informa que pode ser escolhida a marca do imunizante a ser recebido, de acordo com a disponibilidade. Ainda diz que o número de cadastro do suposto remetente no SUS (Sistema Único de Saúde) foi selecionado para esta ação.





O indicado e seguro, destaca o Executivo, é acompanhar as redes sociais oficiais da Prefeitura e Secretaria Municipal de Saúde, que divulgam atualizações sobre a imunização na cidade.