Prefeitura de Londrina divulga funcionamento dos serviços municipais no feriado de Tiradentes

A Prefeitura de Londrina divulga como será o funcionamento dos serviços municipais durante o feriado nacional de Tiradentes, celebrado em 21 de abril. Conforme o decreto municipal n° 404/2022, publicado no Jornal Oficial n° 4.614, foi estabelecido ponto facultativo para repartições públicas municipais na sexta-feira (22).

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Dessa forma, não haverá expediente na sede da Prefeitura e das secretarias municipais na quinta (21) e sexta-feira (22). Os demais órgãos e autarquias, como a Cohab-Ld, Procon-Ld e Caapsml, também estarão fechados. Apenas os serviços essenciais de urgência e emergência funcionarão normalmente.

Continua depois da publicidade

Após o final de semana, o expediente retorna na segunda-feira (25), em horário normal.





Conforme previsto no calendário escolar 2022, as escolas municipais e CMEIs (Centros Municipais de Educação Infantil) não terão atividades nesta quinta (21) e sexta-feira (22), com retorno das aulas na segunda (25). Os CEIs (Centros de Educação Infantil) conveniados seguirão calendário próprio.





Saúde. Nos dias 21 e 22 de abril, funcionarão sem interrupções os Prontos Atendimentos do Maria Cecília (18 horas), do União da Vitória (16 horas) e do Leonor (24 horas); bem como as UPAs (Unidades de Pronto Atendimento) 24 horas Maria Angélica Castoldo (Jardim do Sol) e Francisco de Arruda Leite (Jardim Sabará), sendo que a UPA do Sabará é unidade exclusiva para o atendimento de casos respiratórios.

Continua depois da publicidade

Também abrirão normalmente o plantão do CAPS III, PAI (Pronto Atendimento Infantil, a Maternidade Municipal Lucilla Balallai e o SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e Emergência).





As Unidades Básicas de Saúde (UBSs), incluindo as salas de vacinação, o CEO (Centro de Especialidades Odontológicas), a Policlínica Municipal Ana Ito, o CAPS (Centro de Atenção Psicossocial) I e o CAPS AD fecham na quinta (21) e retomam o funcionamento na segunda-feira (25), em horário normal.





O Centro de Imunização na Zona Norte, que realiza a vacinação Covid-19 para crianças, abrirá somente na sexta-feira (22) para atendimentos, mediante agendamento prévio no Portal da Prefeitura. A unidade permanecerá fechada no feriado de Tiradentes e fim de semana, e reabre na segunda-feira (25).





Defesa Social. A Guarda Municipal de Londrina atuará normalmente no recesso e em todo o final de semana, com ações de patrulhamento, monitoramento por vídeo, fiscalização de estabelecimentos e do trânsito.





A população pode entrar em contato para registrar ocorrências e denúncias através dos telefones 153 (Guarda Municipal) e 199 (Defesa Civil), e pelo aplicativo 153 Cidadão.





Trabalho, Emprego e Renda. Mesmo durante o recesso, os serviços da SMTER (Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego e Renda) permanecerão disponíveis para toda população acessar on-line, pelo Portal da Prefeitura, no link.





Acesf. O atendimento funeral da Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina (Acesf) terá funcionamento normal todos os dias. E neste recesso do feriado de Tiradentes, somente a equipe administrativa da Acesf não terá expediente, com retorno na segunda-feira (25).





Restaurante Popular. O Restaurante Popular não abrirá neste recesso e final de semana. Os atendimentos retornam na segunda-feira (25), das 11h às 14h. O endereço é Rua Professor João Cândido, 14, ao lado do Terminal Urbano Central.





CMTU. Os setores administrativos e de atendimento ao público estarão abertos até às 17h de quarta-feira (20), retornando ao expediente regular na segunda-feira (25).

Neste feriado de Tiradentes, os ônibus do transporte coletivo circularão com as tabelas de domingo. As feiras livres, feiras da lua e feiras gastronômicas terão funcionamento normal, com presença facultativa dos comerciantes.





Os agentes municipais vão atuar no monitoramento e fiscalização do trânsito em escala reduzida, com atendimento de plantão e expediente no TRL (Terminal Rodoviário). E a rodoviária terá o serviço normal das equipes operacionais, com recesso apenas das atividades administrativas.





Em relação à limpeza urbana, os serviços de remoção de entulhos, desobstrução de bueiros, capina e roçagem do mato, entre outros, serão suspensos no feriado de Tiradentes e voltarão à normalidade na sexta-feira (22).





Os PEVS (Pontos de Entrega Voluntária) dos bairros Nova Conquista e Vista Bela permanecerão fechados no feriado. No dia seguinte, sexta-feira (22), abrirão das 8h às 17h.





A coleta do lixo será realizada normalmente, percorrendo os locais que já recebem os caminhões às quintas-feiras.





O recolhimento do material reciclável será feito de maneira diferenciada, conforme a programação de cada cooperativa. Coocepeve, Cooperoeste e Ecorecin irão adiantar o serviço para quarta-feira (20), enquanto Cooper Região, Coopernorth, Coopermudança e Cooper Refum adiarão para sexta (22). Para conhecer a associação de catadores responsável pela região onde mora, o cidadão pode acessar o endereço www.cmtu.londrina.pr.gov.br, na opção “Mapa da Coleta Seletiva”.