Prefeitura de Londrina divulga o funcionamento dos serviços públicos no Dia do Trabalho

A Prefeitura de Londrina informou que nesta quinta-feira (1°), Dia do Trabalhador, não haverá expediente dos serviços públicos municipais. Na sexta-feira (2) será considerado ponto facultativo, com retorno das atividades em horário normal somente na segunda-feira (5) - exceto para os serviços essenciais.





A medida abrange as secretarias e órgãos municipais, incluindo a Cohab-LD (Companhia de Habitação de Londrina), Caapsml (Caixa de Assistência e Pensões dos Servidores Municipais de Londrina), FEL (Fundação de Esportes de Londrina), Codel (Instituto de Desenvolvimento de Londrina), Procon-LD (Núcleo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor) e outros.

Nesse mesmo período, não haverá interrupção dos atendimentos em serviços de urgência e emergência, que funcionarão normalmente.





Educação

Cumprindo o calendário escolar de 2025, as escolas municipais e os CMEIs (Centros Municipais de Educação Infantil) também estarão fechados na quinta (1°) e sexta-feira (2), com retorno das aulas programado para segunda (5). Já os Centros de Educação Infantil filantrópicos conveniados seguirão calendário próprio.





Saúde

Durante o feriado e recesso, não haverá atendimento nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde), CEO (Centro de Especialidades Odontológicas), Policlínica Municipal Ana Ito, e os CAPS AD (Centros de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas) e CAPS I (Infantil). Essas unidades reabrem na segunda-feira (5), em horário regular.





Funcionarão normalmente os PA (Prontos Atendimentos) do Maria Cecília (18 horas), União da Vitória (16 horas), e do Jardim Leonor (24 horas). Também ficam abertas, 24 horas, as UPAs (Unidades de Pronto Atendimento) Maria Angélica Castoldo (Jardim do Sol) e Francisco de Arruda Leite (Jardim Sabará), assim como o SAMU 192 (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e o Pronto Atendimento do CAPS III.

Restaurante Popular





No feriado do Dia do Trabalho, o Restaurante Popular de Londrina ficará fechado, mas na sexta-feira (2) abrirá normalmente, das 11h às 14h. Localizado na Rua Professor João Cândido, 14, o Restaurante Popular serve refeições no horário do almoço, com valor de R$ 3.

Assistência Social





A sede da SMAS (Secretaria Municipal de Assistência Social) e unidades descentralizadas, como CRAS e CREAS, seguirão o decreto e não terão funcionamento no feriado e recesso. Já o Serviço de Abordagem Social e o Conselho Tutelar atuarão todos os dias.

Cultura





Seguindo o decreto municipal n° 484/2025, a sede da Secretaria Municipal de Cultura não abrirá no feriado e recesso, bem como as bibliotecas públicas municipais. O atendimento será retomado na segunda-feira (5), em horário regular.

Trabalho





A SMTER (Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego e Renda) seguirá o recesso da Prefeitura, mas seus serviços continuam disponíveis para acesso pela internet, todos os dias. Mural de vagas de emprego, emissão de Carteira de Trabalho Digital, Seguro-Desemprego, Sala do Empreendedor, Microcrédito Orientado e outras demandas podem ser conferidas na página da SMTER, no Portal da Prefeitura.





Defesa Social





O trabalho operacional da Guarda Municipal de Londrina funcionará sem interrupções, todos os dias. A equipe fará o patrulhamento das áreas públicas e espaços de lazer, como parques, praças, lagos, pistas de caminhada, ciclovias, academias ao ar livre e demais pontos similares.





Acesf





O atendimento funerário da Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina (Acesf) seguirá normalmente, todos os dias da semana, inclusive no feriado. Informações gerais sobre os serviços da Acesf estão disponíveis no site oficial.





CMTU





O setor administrativo da CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização de Londrina) estará fechado de quinta-feira (1°) a domingo (4). Inclusive, as multas que tiverem prazo de defesa e indicação de condutor nestas datas podem ser protocoladas na segunda-feira (5).





As feiras-livres e noturnas serão feitas todos os dias sem alterações, com a presença facultativa dos comerciantes. E a coleta de lixo também funcionará normalmente, sem mudanças nos horários e períodos de coleta.





Os ônibus do transporte coletivo funcionarão com a tabela de domingo neste feriado do Dia do Trabalho, dia 1º. Nos demais dias, os horários serão normais. E os terminais terão operacionalidade normal nestes dias, na sexta-feira (2), e sábado (3). Apenas no feriado do dia 1º de maio a manutenção estará em regime de sobreaviso.





Para as coletas de recicláveis no dia 1º de maio, a Cooper Região, Refum e a Cooperoeste vão trabalhar normalmente. Já a Coopernorth e a Coocepeve vão antecipar a coleta para quarta-feira (30); e a Coopermudança e a Ecorecin vão adiar as rotas do feriado para sexta-feira (2).





Os dois Pontos de Entrega Voluntária – “PEV Nova Conquista”, na zona sul; e “PEV Vista Bela”, na zona norte – destinados ao recebimento de resíduos da construção civil (entulhos), madeiras e resíduos verdes, fecharão somente no feriado de quinta-feira (1°).





Os serviços de capina e roçagem, limpeza de lagos e os serviços de varrição e lavagem também vão funcionar normalmente na sexta-feira (2) e sábado (3), menos no feriado do Dia do Trabalho.





Já a poda de galhos e árvores vai funcionar normalmente durante o dia 1º de maio, feriado, e será suspensa na sexta-feira (2) e sábado (3), retornando somente na segunda-feira (5). E serviços de desobstrução das entradas das galerias pluviais (bueiros) não serão organizadas na quinta-feira (1°).





As vias nas proximidades do Lago Igapó serão fechadas neste feriado do dia 1º maio. Os agentes de trânsito da CMTU vão atuar em escala de plantão no feriado, e nos dias 2 e 3 de maio a escala será reduzida. No domingo (4), os agentes também estarão de plantão, fecharão as ruas próximas do Lago e darão apoio a uma corrida de meia-maratona.





Já o atendimento administrativo (protocolo) do setor de Trânsito da CMTU estará fechado a partir do dia 1º, retornando às atividades normais na segunda-feira (5), a partir das 8 horas.





A fiscalização de mato alto, lixo e entulhos em terrenos particulares estará paralisada entre quinta-feira (1°) e domingo (4), com retorno na segunda-feira (5).





Os agentes de fiscalização de serviços, como feiras-livres, Feira do Feito à Mão, Feira da Lua, ambulantes irregulares na área de food-trucks e outros, trabalham normalmente na sexta-feira (2) e sábado (3).





O setor administrativo do Terminal Rodoviário de Londrina estará fechado quinta (1°) e sexta-feira (2). Somente a parte operacional estará em atividade.





Não haverá acompanhamento e fiscalização da Zona Azul no dia 1º de maio, por causa do feriado, e no domingo (4). Nos demais dias o serviço será feito normalmente.





O atendimento do núcleo do Bem-Estar Animal, serviço da CMTU voltado a animais em situação de rua ou vítimas de maus tratos, não estará funcionando durante os dias 1° e 2 de maio.





Já o Hospital Veterinário Municipal estará aberto para os casos de urgência/emergência (risco iminente de morte do animal) em regime de plantão no dia 1º de maio (quinta-feira). No dia seguinte, sexta-feira (2), o serviço volta ao atendimento normal.





O recolhimento de animais de grande porte soltos na via pública é serviço contínuo, e pode ser acionado pelo telefone 153 da Guarda Municipal. Outra informações podem ser obtidas pelos telefones (43) 3379-7925 e 99994-8677.





Mais informações sobre a programação dos serviços da CMTU podem ser obtidas pelo telefone (43) 3379-7900 até as 17h desta quarta-feira (30).