Prefeitura de Londrina faz acordo com Liga e leilão do Palácio do Futsal é suspenso

Um acordo entre a Prefeitura de Londrina e a Liga Londrinense de Futebol de Salão suspendeu o leilão do Palácio do Futsal, ginásio localizado na Vila Brasil. A primeira sessão do leilão, no dia 22 de agosto, não teve interessados, e a segunda, prevista para a última sexta-feira (29), nem chegou a ocorrer.





A FOLHA mostrou que o espaço, que já foi um tradicional palco esportivo da cidade, acumulava uma dívida tributária de R$ 78 mil. Mesmo ainda utilizado, o local é alvo de frequentes reclamações dos moradores, por conta do acúmulo de lixo na área externa e da presença de pessoas em situação de rua e usuários de drogas no entorno.





O imóvel foi doado pelo município à Liga Londrinense de Futebol de Salão em 1979 e permanece sob propriedade da entidade. Em 2016, a Prefeitura de Londrina, alegando que a estrutura não cumpria sua finalidade, tentou reaver o espaço, mas perdeu a ação no TJ-PR (Tribunal de Justiça do Paraná).

A Liga disse, em agosto, que a parte externa “está sendo cuidada e mantida dentro das nossas capacidades” e ressaltou que o espaço é usado com frequência para treinos e jogos. “Em relação aos moradores de rua, já é um problema da Prefeitura em vários locais e não temos como resolver por completo”, afirmou à época.





Em nota encaminhada à reportagem, a Prefeitura afirmou que os proprietários do imóvel optaram por parcelar o débito com o município. Procurada, a entidade não se manifestou sobre a suspensão do leilão.

