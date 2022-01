Prefeitura de Londrina alerta sobre fake news em contratação para creche

A população de Londrina deve ficar alerta: a prefeitura divulgou nesta quarta-feira (12) que estão circulando falsos anúncios de contratação para supostas vagas de auxiliar de creche.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





A postagem falsa diz que "a Prefeitura de Londrina está procurando pessoas interessadas para trabalhar em Londrina. Confira: https://linktr.ee/clubdoemprego. pagamos: 550 semanais.Contratamos com ou sem experiência. Seu maior medo também pode ser sua maior motivação”.



Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade





De acordo com a prefeitura de Londrina, não existe esse cargo no quadro de profissionais do município e as contratações nunca são divulgadas em sites de compras ou redes sociais. Além disso, os profissionais da educação, para atuar na rede pública municipal, são contratados somente por meio de concursos públicos e testes seletivos.





Todos os editais de contratação são públicos e divulgados somente nos meios de comunicação oficiais, como site da Prefeitura de Londrina e no Jornal Oficial do Município de Londrina.





Quem quiser conferir as fontes oficiais da Prefeitura podem acessar o site www.londrina.pr.gov.br, a página no Instagram (@prefalondrina), e a página no Facebook (https://pt-br.facebook.com/prefeituradelondrina/). Na página da Secretaria Municipal de Recursos Humanos no Instagram (https://www.instagram.com/rh.londrina/) também é possível acessar as principais notícias da Prefeitura relacionadas às contratações.



Continua depois da publicidade





“Estamos informando a população sobre esse caso de Fake News e pedimos para que os meios de comunicação e a comunidade nos ajudem a divulgar, para que ninguém seja enganado ou caia em golpe. Por isso, reforçamos a informação de que a Prefeitura de Londrina contrata apenas por meio de concurso público ou teste seletivo e nunca utiliza sites de compra ou similares para divulgar informações oficiais”, ressaltou a secretária de Recursos Humanos em exercício, Marcelle Diorio de Souza.