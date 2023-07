Prefeitura de Londrina faz plantões do Profis nos próximos dois sábados

Para facilitar a adesão ao Profis 2023 (Programa de Regularização Fiscal), a Prefeitura de Londrina promove duas ações nos próximos fins de semana com plantões de atendimento neste sábado (22) e no próximo (dia 29), das 9h às 15h. O serviço será na praça de atendimento da Fazenda, localizada no saguão da sede administrativa (avenida Duque de Caxias, 635, Centro Cívico).





Qualquer pessoa que desejar quitar dívidas municipais pode participar, e a equipe técnica da secretaria municipal de Fazenda dará todas as orientações e o suporte necessário. É preciso somente fazer o agendamento prévio no sistema on-line da prefeitura ou pelo número (43) 3372-4424. No total, são disponibilizadas 216 vagas para o plantão deste sábado (22).

Os plantões no fim de semana são uma oportunidade de atender presencialmente quem não pode ir à prefeitura durante a semana, além das pessoas que estão sem acesso à internet para efetivar a adesão.





Por meio do Profis, os londrinenses podem renegociar débitos junto ao Município, usufruindo de descontos especiais e diferentes opções de parcelamento. É possível regularizar impostos e taxas devidos de IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano), ISS (Imposto sobre Serviços), ITBI (Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis), bem como de multas, inscritos ou não em dívida ativa.

Assim como em junho, no mês de julho os contribuintes têm direito a 100% de desconto no valor de juros e multa, caso façam o pagamento à vista. “Este é o último mês com este desconto integral e as adesões vão até o dia 31. Depois, em agosto, o valor do desconto máximo será de 90% para pagamentos à vista. Trata-se de uma ótima chance para quem precisa renegociar seus débitos, desfrutando das vantagens do programa”, pontua a secretária municipal de Fazenda em exercício, Wanda Kono.





Já quem preferir parcelar a dívida consegue 90% de desconto, em até seis parcelas, ou 60% com pagamento de 7 a 18 parcelas. A secretaria de Fazenda reforça que os descontos do Profis são regressivos, diminuindo a cada mês do ano. O prazo final de adesão, em 2023, é o dia 20 de dezembro.

Ainda conforme a secretária em exercício, além dos plantões de atendimento presencial, o público pode aderir ao Profis, em qualquer momento, pelo sistema eletrônico da prefeitura. “O sistema Profis Online está à disposição 24 horas, reunindo todas as informações necessárias para a realização dos procedimentos. E, de segunda a sexta-feira, a Praça de Atendimento da Fazenda funciona das 9h às 18h, atendendo demandas diversas, inclusive do Profis”, explica.





Desde o início do Profis 2023, em junho, a Prefeitura de Londrina contabiliza 11.028 adesões. O valor somado negociado é de R$ 40.429.866,61. Deste total, R$ 10.821.288,97 foram arrecadados pelo Município.

