Prefeitura de Londrina finaliza licitação para contratar responsável pela folha dos servidores

A Prefeitura de Londrina finalizou o processo licitatório para contratação, com exclusividade, da instituição financeira responsável pelo processamento da folha de pagamentos do Município. O certame foi vencido pelo banco Itaú Unibanco, que é o atual responsável, desde 2020, por operar os serviços de processamento e gerenciamento dos créditos provenientes da folha salarial e outras indenizações destinadas a agentes públicos, servidores ativos e inativos, pensionistas, beneficiários de pensão alimentícia, estagiários e outros.





O processo licitatório, na modalidade pregão eletrônico e com lote único no valor estimado de R$ 51.110.949,00, teve como critério de julgamento a maior oferta, que foi feita pelo Itaú Unibanco: R$ 51.110.960,00. O novo contrato também é de cinco anos e deve ser iniciado ainda em 2025.

O banco vai gerenciar uma carteira de aproximadamente 15 mil clientes, dos quais são cerca de 10 mil servidores ativos e 5 mil aposentados e pensionistas. O valor mensal da folha de pagamento da Prefeitura de Londrina é de cerca de R$ 130 milhões.





Após uma primeira tentativa de pregão declarada “deserta”, em julho, o secretário municipal de Recursos Humanos, Rodrigo Souza, explicou que a Prefeitura decidiu incluir no novo edital os pagamentos aos fornecedores do Município e a estratégia funcionou.

“Com isso, deixamos a licitação mais atraente para as instituições financeiras e ficamos dentro do esperado em termos de arrecadação para o Município”, ressaltou o secretário.





Rodrigo Souza explicou ainda que o valor a ser pago pelo banco é uma receita que entra nos cofres do Município como recurso livre, ou seja, pode ser utilizado, por exemplo, na viabilização de políticas públicas municipais e em obras de infraestrutura urbana.

De acordo com o edital, explicou Souza, os pouco mais de R$ 51 milhões serão pagos à vista. “Todo esse valor será depositado em parcela única e a prioridade do Município é usá-lo para investimentos em obras e projetos e não para custeio da máquina”, adiantou.





A previsão da Secretaria Municipal de Gestão Pública (SMGP) é que o novo contrato com o Itaú Unibanco seja disponibilizado para assinatura até a próxima sexta-feira (12), tendo a partir de então, a contratada, 5 dias úteis, para firmar o compromisso.

