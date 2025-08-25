Prefeitura de Londrina inicia obras no Terminal Urbano Central

Com o fim da montagem do canteiro da obra e da mobilização de operários e maquinários no fim da semana passada, a Prefeitura deu início, nesta segunda-feira (25) aos trabalhos de recuperação da estrutura em concreto armado do Terminal Urbano Central de Londrina. Com os reparos e a recuperação de diversos pontos onde há infiltrações e corrosões, a Prefeitura vai trazer mais segurança e conforto para usuários e trabalhadores do local, principalmente nos dias de chuva.





A reforma, que tem prazo de conclusão de 150 dias, vai abranger parte do piso do pavimento superior, área administrativa, marquises e a estrutura de contenção do Terminal Central. Todos os serviços serão voltados ao reforço e o reparo da estrutura em concreto armado, bem como recuperação de juntas de dilatação e impermeabilização.

A obra, que está sendo executada pela Quimicons Engenharia, de Campo Largo (Região Metropolitana de Curitiba), teve valor estabelecido na licitação de R$ 1.098.800,00. Os recursos são de um contrato de repasse firmado pelo Município junto à Caixa Econômica Federal.





“Atualmente, no pavimento intermediário, está sendo realizada a demolição do reboco das paredes de contenção (arrimo), assim como a remoção dos entulhos gerados. Na sequência, será feita a regularização das superfícies e a impermeabilização com argamassa polimérica, seguida pela execução de um novo reboco”, explicou o engenheiro civil e fiscal da SMOP, Alexandre Camilo.

De acordo com a Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação (SMOP) não há previsão de interdições no terminal durante os trabalhos, mas, caso elas sejam necessárias, devem ser pontuais e não vão impedir o funcionamento do local, que possui um fluxo diário de 88.000 passagens, em média.





Passam pelo Terminal Urbano Central, atualmente, 54 linhas de transporte coletivo distribuídas entre dois pisos, com entrada dos veículos pela Rua Professor João Cândido e Avenida Leste-Oeste. Aberto de domingo a domingo, 24 horas por dia, o terminal, que é administrado pela Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização de Londrina – CMTU, recebe cerca de 44 mil passageiros diariamente.

